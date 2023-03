Con TJ Alberto in Supersport le Filippine nel Mondiale

Per non lasciar ferma la ZX-6R dell’infortunato Adrian Huertas, questo fine settimana nel Mondiale Supersport a Mandalika il team MTM Kawasaki ha deciso di affidare la sua moto a TJ Alberto. Nome completo Timothy Joseph Cua Alberto, ormai è un volto noto del paddock per i suoi trascorsi nell’Europeo Superstock 1000, ma non solo. Questa partecipazione-spot riporta in auge la crescita, ai più inattesa, del movimento filippino del motociclismo. Con le case costruttrici interessate e non poco ad un mercato estremamente redditizio.

TJ ALBERTO IN SUPERSPORT

Chiaramente TJ Alberto figura come il fanalino di coda del Mondiale Supersport in Indonesia, per quanto con moto più potenti abbia dimostrato di saperci fare. Nell’Europeo Superstock 1000 stagione 2018, correndo con l’italianissimo team Motocorsa (disputando nel contempo il CIV), in 8 gare ottenne 4 piazzamenti a punti, annoverando due undicesimi posti quali migliori risultati. Timothy Joseph ha sempre cullato il sogno di correre nel Mondiale, tanto che questa partecipazione Supersport arriva con addirittura 4 anni di ritardo. Pochi ricorderanno, ma già nel 2019 doveva sostituire l’infortunato Rob Hartog in qualche tappa della serie iridata.

FAMIGLIA DA CORSA

Di fatto TJ fa parte di una vera e propria famiglia da corsa, la prima di successo del motociclismo nelle Filippine. Suo padre Toti, a sua volta ex-pilota e Ducatista, ha dato vita al team Access Plus che ha fatto correre i suoi due figli a livello nazionale ed internazionale. Addirittura negli ultimi anni ha schierato un paio di Panigale V4 R nell’ARRC, con persino Lorenzo Zanetti che già ha corso a Sepang nel 2020 (sfiorando il podio in Gara 2). Il nostro portabandiera lo scorso anno corse (e vinse) occasionalmente proprio nell’atto conclusivo del campionato filippino Superbike, vinto nell’ultimo biennio da TJ Alberto.

TROY ALBERTO NEL MONDIALE SUPERSPORT 300

La famiglia Alberto annovera anche Troy, 4 anni più giovane del fratello TJ, reduce nel 2022 dalla sua prima stagione completa nel Mondiale Supersport 300. Il 9° posto in Gara 1 a Most garantì alle Filippine la prima top-10 iridata di sempre, con Troy già nella storia. Nel 2018, con l’italianissimo team MTA di Alessandro Tonucci, divenne il primo motociclista filippino a correre nella European Talent Cup a Jerez de la Frontera.

LE CASE CI PUNTANO

Se la famiglia Alberto ha difeso i colori nazionali tra le derivate dalla serie, adesso anche le stesse case costruttrici strizzano l’occhio alle Filippine, rivelatesi un mercato importante soprattutto per la vendita degli scooter. La filiale nazionale di Honda ha recentemente stretto un accordo con il team HARC-PRO, squadra tre volte vittoriosa alla 8 ore di Suzuka, al fine di portare i suoi piloti ad allenarsi proprio nelle Filippine insieme ai giovani prospetti nazionali.

YAMAHA INVESTE SUL MERCATO FILIPPINO

Chi ha precorso i tempi è tuttavia Yamaha, la prima ad interessarsi all’evoluzione del motociclismo nelle Filippine. McKinley Kyle Paz nel 2019 entrò nella storia conquistando il titolo della Underbone 150, la serie degli scooter “prototipo-preparati” dell’ARRC. Un successo che gli ha garantito la promozione all’Europeo Moto2 con una “borsa studio” proprio di Yamaha, aprendo poi le porte a tanti giovani talenti schierati dalla stessa Yamaha Philippines. Sempre nella Underbone oggi ci corrono April King Mascardo (vincitore di una gara lo scorso anno) e Gian Carlo Mauricio, i quali proprio in questi giorni incontreranno i loro beniamini.

QUARTARARO E MORBIDELLI NELLE FILIPPINE

Yamaha ha infatti organizzato un evento al Clark International Speedway dove interverranno Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Si prospetta un bagno di folla in una nazione dove la passione per il motociclismo è cresciuta a dismisura in pochi anni. Prossimo step: andare all’assalto dei campionati internazionali, su spinta delle stesse case costruttrici.