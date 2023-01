Supersport: Motozoo Racing e Tom Booth-Amos insieme anche nel 2023

Dopo l’ingaggio per gli ultimi tre round del 2022, la conferma per tutta la stagione. Motozoo Racing punta su Tom Booth-Amos, a cui affiderà la sua Kawasaki Ninja per l’intero campionato Supersport 2023. Si riparte da quell’ottavo posto ottenuto in Gara 1 a Phillip Island, il migliore dei cinque piazzamenti a punti arrivati in sei gare. La struttura italiana guidata da Fabio Uccelli ed il 26enne di Newport uniranno nuovamente le proprie forze per continuare a crescere insieme.

Tom Booth-Amos, il profilo

Nato 12 Marzo 1996, ha disputato proprio nel 2022 la sua prima stagione nel Campionato del Mondo Supersport 600. Ha chiuso con 29 punti ed un ottavo posto come miglior risultato, questo proprio con Motozoo a Phillip Island. Il pilota inglese ha cominciato la carriera in Inghilterra, vincendo il Campionato Britannico di Moto3 nel 2017, mentre nel 2018 ha preso parte al Campionato Spagnolo. Si è poi trasferito in pianta stabile nel motomondiale, gareggiando nel 2019 nella classe Moto3 iridata accanto a Darryn Binder. Per lui il 28° posto finale con 10 punti, ottenendo come miglior risultato un ottavo posto in Australia. Nel 2020 è passato al mondiale Supersport 300: conquista tre podi nelle prime tre gare, a fine anno è 6° in campionato con una vittoria e cinque podi. Nel 2021 ha gareggiato con Kawasaki ancora nella Supersport 300: è secondo in campionato con 189 punti, con due vittorie e sei secondi posti.

“Si è ambientato velocemente”

Grande soddisfazione nelle parole di Fabio Uccelli, Team Manager di Motozoo Racing. “Con Booth-Amos abbiamo ottenuto i nostri migliori piazzamenti del 2022” ha sottolineato Uccelli. “Si è ambientato velocemente con la nuova moto e la squadra, i risultati sono arrivati subito. È un pilota davvero molto veloce ma allo stesso tempo usa molto la testa, lo ha dimostrato soprattutto quando la pista era scivolosa. In questo 2023 abbiamo sicuramente una squadra ben assortita, con Tom che ha già esperienza nel mondiale tra SSP300 ed ora Supersport. Sono sicuro che disputeremo un gran bel campionato!”

“Abbiamo disputato insieme solo gli ultimi tre round del 2022, ma mi sono trovato subito molto bene” è il primo commento di Tom Booth-Amos. “Nonostante non avessimo mai fatto test insieme, già dall’Argentina siamo stati molto veloci e in ogni gara siamo cresciuti costantemente. La squadra è davvero ottima, la moto altrettanto. Non vedo l’ora che si accendano i motori.”