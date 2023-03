Supersport: Tuuli-Triumph prima gioia, Ballerini “Ripartiti un po’ da zero”

Il primo ruggito stagionale di Niki Tuuli e della sua Triumph. Nella prima gara in Indonesia il pilota finlandese si prende il primo podio dell’anno alla fine di una bella battaglia con Caricasulo. Primo acuto con i nuovi colori, su una pista che a quanto pare gli piace molto. Nel 2021 s’è preso il podio in Gara 2, l’anno scorso ha trionfato in Gara 1, oggi è salito sul terzo gradino. La prima gioia del 2023 per Dynavolt Triumph che, come ci spiega il capotecnico Andrea Ballerini, si sta impegnando nell’adattamento della Street Triple RS 765 al neo arrivato Tuuli.

“Niki oggi s’è comportato molto bene, correndo anche il rischio di cadere per le condizioni un po’ particolari” ha raccontato Ballerini a Corsedimoto. Lavori ancora in corso per trovare il giusto feeling moto-pilota. “Dopo un anno con Manzi, la Triumph era stata cucita addosso a lui” ha infatti ammesso. “Essendo poi una moto un po’ particolare, visto che non ne esiste una con il manubrio alto, abbiamo dovuto ricominciare un po’ da zero.” Tante prove quindi per adattarsi al nuovo pilota. “Ad esempio stamattina le ultime modifiche prima della qualifica sono stati i manubri, con una diversa angolazione, e le pedane. Stiamo mettendo a posto la moto in base a come guida lui, anche a livello di freno motore, diverso da come lo voleva Stefano.”

Niki Tuuli e la sua Triumph si prendono una buona quarta casella in griglia, un interessante punto di partenza in ottica gara. “Oggi abbiamo trovato qualcosina dopo la qualifica ed in gara è andato molto bene” ha aggiunto Andrea Ballerini. “È stato bravo a non fare errori ed abbiamo acquisito altri dati. Speriamo domani di fare un altro passo avanti.” Ma è già arrivata una bella soddisfazione, come conferma lo stesso pilota finlandese. “Stiamo già iniziando a mostrare il nostro potenziale, terza gara e siamo sul podio” ha sottolineato a fine giornata. Prendendosi poi un po’ in giro: “Un podio ed una caduta ogni volta a Mandalika! Ma ora pensiamo a migliorare ancora per domani.”