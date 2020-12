Supersport: Ten Kate completa la squadra con Galang Hendra Pratama

Ten Kate ufficializza la line-up per il Mondiale Supersport 2021. Galang Hendra Pratama è il secondo pilota, chiamato ad affiancare il già annunciato Aegerter.

Ufficializzata la formazione Ten Kate per la stagione Supersport 2021. Dopo l’ingaggio di Dominique Aegerter, ecco anche il nome del suo prossimo compagno di box. Si tratta di Galang Hendra Pratama, giovane promessa indonesiana, pronto per affrontare così la sua seconda stagione nella categoria dopo l’esordio quest’anno. Un prodotto del programma bLU cRU Yamaha, ha alle spalle due solide annate in Supersport 300, in cui è diventato il primo vincitore indonesiano a livello mondiale, prima del passaggio di categoria. L’anno prossimo lui stesso si aspetta sensibili passi avanti.

“Sono contento di avere un’altra opportunità nel Mondiale Supersport” ha dichiarato Galang Hendra Pratama, come detto prossimo al secondo anno in WorldSSP. “Sono lieto di averla con Ten Kate Yamaha, una squadra di grande esperienza nella categoria: sono sicuro che possiamo fare bene. In questo 2020 ho imparato molto, soprattutto a guidare una Yamaha R6, che è totalmente diversa da una 300cc, ma per la prossima stagione punto a lottare per la top ten. Darò costantemente il massimo, con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile in ogni gara.”

“Nel corso della nostra storia abbiamo sempre aiutato i giovani piloti a crescere” ha aggiunto il team manager Kervin Bos. “Insegnamo a questi ragazzi ciò di cui hanno bisogno per arrivare ad alti livelli. Galang affiancherà Dominique Aegerter, un pilota veloce e di grande esperienza. Parliamo quindi di una line-up davvero competitiva per noi, con cui puntiamo ad ottenere grandi risultati. Siamo anche lieti di poter contare sul supporto Yamaha nel 2021. Non vediamo l’ora di cominciare.”