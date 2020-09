Supersport: Sanzione per De Rosa, partenza dalla pit lane in Catalunya

Raffaele De Rosa riceve una penalità per l'incidente con Cluzel avvenuto in Gara 2 ad Aragón. Il pilota MV Agusta scatterà dalla pit lane in Catalunya.

Ci sono conseguenze in seguito all’incidente avvenuto in Gara 2 Supersport nel Teruel Round. Raffaele De Rosa è stato ritenuto responsabile per il botto con Cluzel ed è stato penalizzato di conseguenza. L’alfiere MV Agusta partirà dalla pit lane nella prossima competizione, di scena in Catalunya dal 18 al 20 settembre prossimi. Si preannuncia quindi un terzultimo appuntamento mondiale non particolarmente facile.