Supersport, prove Portimao: Manuel Gonzalez conduce, Caricasulo 3°

In Supersport Manuel Gonzalez è il più veloce nei tempi combinati, ma in pochi migliorano al pomeriggio. Caricasulo 3° ai piani alti, Aegerter appena dietro

Manuel Gonzalez è ormai diventato una assoluta certezza nella Supersport e anche a Portimao è tra i più veloci in pista. Lo spagnolo del team ParkinGO svetta nelle libere in Portogallo e si porta al comando conducendo su Cluzel grazie al tempo della mattina. In pochi sono riusciti infatti a migliorare il crono da mattina a pomeriggio, tra cui i primi tre della classifica generale al termine delle prime due sessioni di libere.

Caricasulo ai piani alti, Aegerter meglio di Odendaal

Troviamo così il madrileno in vetta in 1.44.188 precedendo Cluzel, mentre Caricasulo è 3° nei piani alti. Il leader della classifica, che a Portimao può sigillare il mondiale, è 4°: Aegerter è tra i pochi a migliorare il tempo da mattina a pomeriggio e si mette davanti al rivale iridato Odendaal, 5°. In sesta posizione Tuuli, meglio nelle FP2, poi un tris di Kawasaki condotto da Oncu, concluso da De Rosa con Oettl nel mezzo.

Penalità nelle FP2 per 6 piloti, bandiera rossa nella FP1

In top 10 Krummenacher, che ha avuto diversi problemi al mattino e ha provocato una bandiera rossa. La sua Yamaha ha cominciato vistosamente a fumare ed è stato costretto a fermarsi e stoppare il turno per le condizioni del tracciato. 11° Yari Montella, alla prima apparizione con GMT94, poi Hobelsberger, Brenner e Sebestyen. 18° Manfredi, 20° Fuligni, 22° Taccini, 29° Montella. Si segnala inoltre che Herrera, Soomer, Orradre, Oncu, Romero Barbosa e Van Eerde hanno iniziato la FP2 con 15′ di ritardo per una irregolarità compiuta durante la bandiera rossa nelle FP1.