Supersport: primi test a Jerez. Caricasulo già entusiasta della MV

Primi test stagionali per molti piloti e team del Mondiale Supersport. Alcuni li hanno già fatti alcune settimane fa, come Lorenzo Baldassarri con Orelac o PTR con Tom Booth-Amos. La maggior parte si è data appuntamento a Jerez dal 20 al 25 gennaio. Il team Vince 64 ha debuttato nel week-end con Hikari Okubo. E’ già sceso in pista anche Can Oncu con la Kawasaki del Team Puccetti Racing che girerà anche i prossimi giorni.

Federico Caricasulo e MV Agusta amore a prima vista

Il pilota più felice in assoluto presente a Jerez è Federico Caricasulo, al debutto sulla MV Agusta del team Motozoo ME Air Racing. Pare che la moto gli sia piaciuta moltissimo e si sia subito trovato a suo con la squadra diretta da Fabio Uccelli. Assieme a lui anche il compagno di squadra Luke Power. Federico Caricasulo continuerà a girare anche mercoledì e giovedì nei test assieme agli piloti di Supersport ed a quelli di Superbike. In pista anche il team MV Agusta Reparto Corse con Marcel Schroetter e Bahattin Sofuoğlu.

Yari Montella, Stefano Manzi, Adrian Huertas: mercoledì e giovedì i primi test

I top team del Mondiale Supersport debutteranno assieme a quelli della Superbike. Primi test stagionali dunque per Yamaha Ten Kate con Glenn Van Straalen e Stefano Manzi. Il team Barni Ducati sarà presente con Danilo Petrucci in SBK e Yari Montella con la Supersport. Tra l’altro il pilota campano poco tempo fa era già andato in Spagna a girare ma con una moto da allenamento. A proposito di Ducati, desta una certa curiosità il debutto dello spagnolo Hadrian Huertas che eredita la moto del campione del mondo Nicolò Bulega.

Gabriele Giannini pronto all’esordio in Supersport

Gabriele Giannini è partito all’alba per la Spagna dopo aver partecipato alle premiazioni del National Trophy lo scorso week-end. Mercoledì i suoi primi test ufficiali con la Kawasaki del team Prodina. Per il giovane talento laziale non è facile passare da una BMW 1000 ad una 600 tuttavia si è preparato con grande impegno e riuscirà a farsi valere. Per quanto riguarda gli italiani al debutto in Supersport, a Jerez sarà presente anche Niccolò Antonelli.

