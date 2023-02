Supersport Phillip Island: La prima volta di Stefano Manzi, che Superpole!

Stefano Manzi non poteva battezzare meglio il debutto con la Yamaha Ten Kate. Il pilota romagnolo a Phillip Island ha firmato la prima pole nel Mondiale Supersport interpretando alla perfezione una qualifica condizionata da un breve scroscio di pioggia poco prima dell’inizio. Praticamente la pista è stata (quasi) asciutta solo nei cinque minuti finali, quando Manzi si è scatenato mettendo tutti in riga. E’ un risultato un pò sorprendente, considerando che Niccolò Bulega con la Ducati aveva dominato tutte le precedenti sessioni. L’ex Moto2 nella girandola finale si è ritrovato al quarto posto, dunque dovrà partire dalla seconda fila. Contro questo Manzi non sarà facile puntare al primo successo iridato della Ducati Panigale V2.

Yari Montella prende il volo

Le difficili condizioni meteo hanno messo le ali anche al turco Can Oncu, secondo tempo con la Kawasaki Puccetti, e a Yari Montella, che ha spinto in prima fila la Ducati del team Barni. Per il campano non poteva esserci debutto migliore con la Ducati V2 del team Barni: la Kawasaki, con cui l’anno scorso aveva vinto proprio qui a Phillip Island, si mangia le mani per aver dovuto rinunciare ad un pilota così.

Super Nicholas Spinelli

Stefano Manzi guida una pattuglia italiana Supersport particolarmente agguerrita. Nicholas Spinelli (Yamaha VFT) ha dato seguito ad un’ottima vigilia catapultandosi in quinta posizione (seconda fila) mentre Federico Caricasulo, nono, precede Raffele De Rosa. Debutto Mondiale complicato invece per Andrea Mantovani, solo quattordicesimo, in scia all’attesissimo Oliver Bayliss. Dovrà darsi una bella mossa per recuperare terreno sulla pista che era il giardino di casa del mitico papà Troy.

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon