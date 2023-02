Supersport, Navarro ‘ringrazia’ la bandiera rossa: “Che lotta con la gamba”

È al debutto in Supersport e ancora fatica con la gamba sinistra. Jorge Navarro ha poi dovuto affrontare il maltempo, le interruzioni, le ripartenze, tutto su una pista con più curve a sinistra (sette) che a destra (cinque). Un fine settimana quindi piuttosto complesso, eppure l’alfiere Ten Kate si è comportato molto bene. In Gara 1 arriva un 9° posto in rimonta, in Gara 2 s’è migliorato ancora, chiudendo in sesta posizione. Mentre il compagno di box Stefano Manzi s’è preso un podio dolceamaro per la bandiera rossa, Navarro invece ‘ringrazia’ per l’invasione di pista delle due oche, vista la sua situazione fisica…

Una ripartenza proprio a Phillip Island, teatro dell’episodio che ha chiuso anzitempo la sua avventura Moto2. L’infortunio al femore della gamba sinistra dello scorso ottobre però non è ancora totalmente superato, ma nel frattempo per Navarro è arrivato il momento del debutto in Supersport. Quindicesimo in griglia di partenza, è poi precipitato in coda dopo la bandiera rossa che ha interrotto Gara 1. Il pilota spagnolo però ha stretto i denti ed è risalito fino ad un bel nono posto. Domenica toccava alla seconda ed ultima corsa in Australia: Navarro ha sofferto ancora di più, ma giro dopo giro è passato da 15° a 6°. Risultato congelato poi dalla bandiera rossa a 5 giri dalla fine, segnando così un ottimo debutto.

Diciassette punti in tasca per Navarro, tra un ‘sabato pazzo’ e la fatica di domenica. “Ho cominciato a lottare parecchio con la mia gamba, non avevo forza nelle curve a sinistra” ha ammesso il #9 di casa Ten Kate. Ma ecco che la fauna locale gli dà una mano: “Fortunatamente sono comparse le oche e hanno portato alla bandiera rossa. Abbiamo limitato i danni.” In squadra invece c’è soddisfazione, come sottolinea il team manager Kervin Bos: “Jorge è stato una sorpresa. Ha mostrato chiaramente di essere un pilota intelligente. È limitato dalla sua gamba e non era nemmeno la sua pista preferita, con tutte quelle curve a sinistra. Ci aspettiamo ancora di più a Mandalika.”

Foto: Social-Jorge Navarro