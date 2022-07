Supersport: MV Agusta Reparto Corse ritrova Niki Tuuli a Most

L’appuntamento Supersport a Most sarà l’occasione per rivedere in azione Niki Tuuli. Il ritorno del pilota finlandese, in azione per la prima volta dal grave infortunio accusato in seguito ad una caduta nel warm up del round portoghese a Estoril. Un evento segnato da un incidente che ha portato all’amputazione di ben tre dita del piede sinistro… Ma questo è il passato, ora MV Agusta Reparto Corse ritroverà il suo pilota titolare per la tappa mondiale in Repubblica Ceca, in programma nei prossimi giorni.

Ci ha pensato lo stesso Niki Tuuli ad annunciare la bella notizia. “Finalmente è settimana di gare! Dopo un paio di mesi duri, è il momento di tornare a competere.” Il pilota Supersport scrive così sui suoi canali social, pronto per tornare in azione. “Abbiamo lavorato molto nelle ultime tre settimane per sistemare il piede, siamo riusciti a svolgere un ottimo lavoro. Certo non sarà facile, ma mi sento già abbastanza bene in sella. Il recupero avrebbe potuto essere molto più lungo, sono contento di ritrovare il mio team e tutti i ragazzi del paddock. Ci vediamo in Repubblica Ceca!”

Un’altra stagione complessa quindi per Niki Tuuli, con appena due round completi a referto in questo 2022. Il pilota MV Agusta ha infatti disputato solo la tappa inaugurale ad Aragón (6°-5°) e ad Assen (6°-7°). A Estoril infine ha disputato solo la prima corsa del sabato, chiusa con un ritiro, prima del forfait domenica in seguito all’incidente nel warm up. Sia a Misano che a Donington è stato sostituito da Mattia Casadei, ora è il momento di tornare. Un’altra sfida difficile, che Tuuli è determinato a vincere.

Foto: Facebook