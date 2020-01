Condizioni meteo altalenanti a Jerez, ma brillano i piloti MV Agusta. Krummenacher top davanti a De Rosa, Fuligni in evidenza sotto la pioggia.

Il meteo a Jerez non è stato dei più favorevoli, ma MV Agusta Reparto Corse ha completato comunque i due giorni di test in programma. Pioggia e basse temperature hanno complicato la situazione, ma Randy Krummenacher, Raffaele De Rosa e Federico Fuligni (al rientro da un serio infortunio), assieme agli uomini della squadra di Andrea Quadranti, hanno completato gran parte del lavoro previsto in sella alle MV Agusta F3 675. Test diversificati per i tre piloti, i più veloci della categoria Supersport in questi giorni.

Mercoledì con Fuligni in evidenza, autore del miglior tempo in una giornata condizionata dalla pioggia incessante. Giovedì ha fatto capolino il sole in mattinata, con la pista nel pomeriggio quasi asciutta. In queste condizioni si esprime al meglio il campione Supersport in carica Krummenacher, che ha stampato un 1:44.535. Un tempo che gli permette di essere il migliore in classifica combinata, seguito da De Rosa. Una presa di contatto importante per i tre alfieri, che si preparano al meglio per il primo round 2020 a fine febbraio.

“Non siamo riusciti a fare tutto quello che avremmo voluto” ha ammesso Randy Krummenacher. “Siamo riusciti comunque a sfruttare la pista asciutta. Ci siamo migliorati molto rispetto ai test a Novembre, sul bagnato poi mi sono divertito come non mai con una Supersport! Sono molto contento di poter correre in Australia con questa moto, con la quale si può fare davvero molto bene. Il mio feeling con la squadra è in costante aumento, assieme possiamo raggiungere grandi risultati.”

“Sono stati due giorni impegnativi” ha aggiunto Federico Fuligni. Da ricordare che un pauroso incidente l’anno scorso a Magny Cours gli aveva lasciato una clavicola fratturata, un polmone perforato, un trauma cranico e contusioni varie. “Le mie condizioni fisiche sono quasi ottimali. Abbiamo fatto un grande lavoro e provato quasi tutto quello che volevamo testare. Sul bagnato siamo stati molto competitivi e i pochi giri percorsi sulla pista quasi asciutta hanno confermato la bontà del lavoro che stiamo svolgendo. Non vedo l’ora di correre in Australia!”

Anche Raffaele De Rosa sottolinea il meteo inclemente, con alcune tornate completate su pista quasi asciutta solo nella giornata di giovedì. “In quei pochi giri le mie sensazioni sono state positive, ma ovviamente avremo dei responsi più attendibili nei test pre-gara che svolgeremo in Australia. Abbiamo provato molti nuovi componenti e diversi setting: ora non resta che tirare le fila e trovare la base sulla quale concentrarsi per le gare. Il team ha lavorato molto bene e siamo tutti motivati a dare il massimo.”