Supersport Misano, Triumph alla ricerca del Niki Tuuli perduto

Il team Dynavolt Triumph si presenta all’Emilia Round del Mondiale Supersport con una forte sete di riscatto. Nelle prime gare stagionali ci si aspettava qualcosa in più ed il Direttore Tecnico andrea Ballerini è il primo ad ammetterlo. In Indonesia Niki Tuuli è salito sul terzo gradino del podio ma poi ad Assen ed a Barcellona ha faticato più del previsto. C’è da dire che la squadra inglese ha svolto meno test rispetto a Ducati ed MV ma serve un’inversione di marcia. A prima vista il problema non appare di natura tecnica. Quali sono dunque i problemi? Ne parliamo con Andrea Ballerini.

“La moto è migliorata tanto rispetto allo scorso anno – dice Andrea Ballerini a Corsedimoto – ma a Barcellona ed Assen ci siamo un po’ allontani da quello che dovrebbe essere il nostro standard. Ci aspettiamo qualcosa in più dal pilota. Niki Tuuli sta facendo un po’ fatica”.

Come te lo spieghi?

“Probabilmente ci sono stati una serie di fattori sia fisici che psicologici. L’anno scorso aveva alcuni incidenti che l’hanno un po’ segnato e forse di deve ancora riprendere completamente poi aveva avuto un piccolo problema ad un avambraccio e spero di averlo aiutato a risolverlo”.

Il pilota però non è in discussione?

“Assolutamente no, andiamo avanti con lui, ha la piena fiducia. Gli serve solo un po’ più di mordente, dev’essere più incisivo soprattutto nei primi giri e nei sorpassi. Per il resto crediamo tanto in Niki, un pilota che se è al top può fare veramente bene e puntare al successo. Io cerco in tutti i modi di aiutarlo a ritrovare la sua condizione ottimale”.

Andrea Ballerini, un tuo pronostico alla vigilia dell’ Emilia Romagna del Mondiale Supersport. Chi vincerà?

“Secondo me il favorito è sempre Nicolò Bulega con la Ducati che tra l’altro ha fatto anche dei test a Misano. Sarà una lotta tra lui e Stefano Manzi e forse potrebbe inserirsi Van Straalen che ha fatto una gara test del CIV e da tenere d’occhio Simone Corsi. Speriamo d’inserirci anche noi con Niki Tuuli”.

