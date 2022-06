A Misano piove ma splende il sole sulla stagione di Lorenzo Baldassarri in Supersport. Il pilota marchigiano è secondo in classifica mondiale sulla Yamaha del team EvanBross ed è in piena corsa per il titolo. Alla vigilia della gara di casa è raggiante.

“Non vedo l’ora d’iniziare – afferma il Balda – Finalmente corro la mia prima gara di casa in questo nuovo ambiente. La stagione è iniziata bene, è tutto molto bello. Le aspettative sono buone perché mi trovo in un ambiente figo, mi piace, ho un ottimo feeling con la moto e posso fare una bella gara. Tra l’altro qui a Misano ci sarà anche il pubblico e mi mancava. Negli ultimi anni c’erano le restrizioni ma adesso, finalmente, si sta tornando alla normalità anche sotto questo punto di vista, quindi, è un bel un bel week-end, alla grande!”.

La classifica mondiale sorride anche a Niccolò Bulega, terzo su Ducati. “Mi sono subito trovato bene in Supersport. Questa è l’unica gara di casa, la più importante e spero di fare subito bene. Alla vigilia del campionato molti pensavano che Ducati avrebbero vinto a mani basse invece hanno sempre primeggiato le Yamaha. Qua speriamo di riuscire ad ottenere il massimo dalla moto ed ottenere buoni risultati”.

Stagione sotto tono, invece, per un altro grande ex del Motomondiale: Raffaele De Rosa. Il pilota campano è 16esimo in sella alla Ducati.

“Purtroppo non veniamo da una situazione facile – spiega De Rosa – Le ultime gare non sono andate benissimo. Per il team è un progetto nuovo, non è facile cambiare tutto ed essere lì dopo tanti anni che avevano lavorato con altre moto. Ora gareggiano su una pista amica è può essere l’occasione buona per farci notare”.