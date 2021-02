María Herrera nel Mondiale Supersport quest'anno. Con il reatino Team Biblion Yamaha Motoxracing disputerà tutti i round europei.

Parallelamente al confermato impegno in Coppa del Mondo MotoE, Maria Herrera sarà di nuovo al via nel Mondiale Supersport. La pilota spagnola disputerà la stagione 2021 nelle file del Team Biblion Yamaha Motoxracing, in sella ad una Yamaha R6. La struttura reatina diretta da Sandro Carusi schiererà la giovane di Toledo negli appuntamenti europei delle derivate di serie. Terza stagione al via in questo campionato, dopo varie partecipazioni a referto tra il 2019 ed il 2020.

“Ho scelto questa squadra perché molte persone parlano bene di Sandro, della moto, del gruppo e del potenziale che hanno” ha dichiarato María Herrera. “È una delle cose di cui ho bisogno per fare un grande lavoro e divertirmi quest’anno andando veloce.” Grande soddisfazione anche da parte del team principal. “Avere l’unica ragazza del campionato ci offre l’opportunità di dimostrare il livello che abbiamo raggiunto. Sono sicuro che sarà un forte stimolo per tutti noi.”