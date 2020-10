Lucas Mahias torna alla vittoria, ecco il primo successo stagionale e sulla pista di casa. Sul podio Kyle Smith e Hannes Soomer, cade Locatelli nel giro di ricognizione!

Lucas Mahias festeggia il successo sulla zuppa pista di casa. Per l’alfiere Kawasaki arriva la prima vittoria stagionale dopo una gara condotta dall’inizio fino alla bandiera a scacchi. Il poleman Kyle Smith conquista il secondo posto, terzo invece è Hannes Soomer, al secondo podio in questo round francese, più il giro veloce in gara. Che peccato per Andrea Locatelli, caduto nel giro di ricognizione: uno zero inatteso per il neo campione Supersport dopo lo splendido successo ottenuto sabato. Condizioni complicate che provocano una bella serie di incidenti: segnaliamo per esempio De Rosa, Öncü (che perde così il 3° posto), Manfredi (fino a quel momento miglior italiano).

LA GARA

Le condizioni della pista non sono migliorate rispetto ai giorni precedenti: c’è tanta acqua in pista, la gara sarà una volta di più sul bagnato. Registriamo però un inaspettato colpo di scena prima della partenza: nel corso del giro di ricognizione Andrea Locatelli è protagonista di un highside! Riesce a ripartire, ma solo per riportare la sua Yamaha al box: non certo il finale che si aspettava dopo il trionfo in Gara 1 sabato. Sfrutta l’occasione Lucas Mahias, che riesce a partire al meglio ed a portarsi subito al comando: una prima posizione che non mollerà più fino alla bandiera a scacchi.

Dietro di lui, Kyle Smith riesce presto a consolidare la seconda piazza, mentre sono meno solidi i piazzamenti a seguire. Can Öncü aveva realizzato nuovamente una splendida rimonta (22° in griglia!) e ha accarezzato a lungo il podio, ma un incidente a tre giri dalla fine ha cancellato questa prospettiva. Riparte in 10° posizione e ringrazia Hannes Soomer: arriva il secondo podio in due giorni, impreziosito dal giro veloce in gara. Che peccato per Kevin Manfredi, 5° provvisorio ed in lotta per il 4° posto, prima di una caduta proprio nelle curve finali… Riparte ed è 10°, con rammarico, ma è solo l’ultimo di una serie di incidenti in questa competizione.

LA CLASSIFICA