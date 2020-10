Supersport: Jules Cluzel al rientro per il finale di stagione a Estoril

Jules Cluzel idoneo per competere a Estoril. L'alfiere GMT94 Yamaha rientra quindi per il finale di stagione dopo l'incidente e conseguente infortunio ad Aragón.

Jules Cluzel sarà della partita per la chiusura di stagione 2020. Cinque settimane dopo il brutto incidente nel round di Teruel, ecco che l’alfiere GMT94 è pronto a tornare in sella alla sua Yamaha R6 per l’evento a Estoril. Gli esami svolti in circuito questa mattina hanno sancito l’idoneità per il pilota francese, pronto a difendere il 3° posto iridato, che occupa ancora con 15 punti di vantaggio sul rookie Öttl nonostante quattro gare saltate.

Ultime tre settimane intense per Cluzel, divise tra fisioterapia, ciclismo, simulatore di moto e costruzione muscolare. Il massimo quindi per cercare almeno di salutare la stagione in pista, con l’obiettivo di mantenere il podio in classifica iridata. “Sono contento di essere di nuovo insieme alla squadra e di ritrovare la mia moto per questo fine settimana. Mi mancava davvero! Ho lavorato sodo per tornare, mi sento bene e penso di riuscire ad essere competitivo.”

Parole di soddisfazione anche da parte di Christophe Guyot, che è sempre stato molto vicino al suo pilota. “Jules voleva tornare questo fine settimana e lo abbiamo accompagnato durante la sua convalescenza” ha dichiarato in vista dell’appuntamento conclusivo a Estoril. “Abbiamo risposto alle sue richieste: solo lui è in grado di decidere se è in grado di essere competitivo o meno. I medici hanno assicurato che non c’era nessun problema e che Jules è in buona forma.”

Foto di copertina: Lukasz Swiderek