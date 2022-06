Supersport: Filippo Fuligni è tornato in Italia, inizia la riabilitazione

Filippo Fuligni è tornato in Italia, un altro passo importante per il pilota D34G Racing. Sono passati oltre 18 giorni dall’intervento effettuato all’ospedale universitario São José a Lisbona per ridurre la frattura del bacino. Una conseguenza del brutto incidente avvenuto lo scorso 22 maggio nel corso del round Supersport a Estoril. Serviranno ulteriori controlli presso l’Ospedale Infermi di Rimini, per poi iniziare il lungo processo riabilitativo presso il centro Ospedale Sol et Salus a Torre Pedrera di Rimini.

“Mi sento meglio, sia fisicamente che psicologicamente” è il commento di Filippo Fuligni. “Anche se mi hanno trattato benissimo, è comunque dura dopo più di 18 giorni in un paese straniero e in ospedale.” Lo attende un lungo recupero, ma il pilota certo non si perde d’animo. “Ora mi trovo all’ospedale di Rimini per tutti i controlli, domani mi trasferirò a Torre Pedrera. Lì porterò avanti il mio recupero fisico, per poter ricominciare a camminare e tornare ad essere autonomo.”

Chiaramente non manca l’augurio di pronta guarigione anche dalla sua squadra, attraverso le parole del team manager Davide Giugliano. “La vicinanza ai famigliari ed agli amici sicuramente lo aiuterà molto. Anche per noi del team è di gran sollievo sapere che riceverà tutte le cure e attenzioni che merita. Il percorso di riabilitazione sarà lungo, ma so che Filippo darà il massimo. Prima per se stesso e poi, quando sarà il momento, per le corse.”

