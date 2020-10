Supersport: Odendaal vs Gonzalez, chi sarà il Rookie dell’Anno?

Ultimo round Supersport stagionale con Steven Odendaal e Manuel Gonzalez in aperta competizione per il titolo di miglior esordiente. Chi la spunterà?

di Stefano Bergonzini

Siamo al termine di una tra le stagioni più complesse e nel contempo maggiormente spettacolari nella storia del Campionato del Mondo riservato alle 600cc derivate dalla grande produzione di serie. Un campionato nato nel 1997 prima come Supersport World Series, poi dal 1999 come mondiale vero e proprio. Come noto i giochi per il titolo 2020 sono già fatti da tempo, grazie allo strapotere di Andrea Locatelli (Yamaha). Dopo aver vinto di tutto e di più si avvia ad una prossima stagione da pilota ufficiale in Superbike con la Casa di Iwata.

Gonzalez vs Odendaal, chi sarà il miglior rookie 2020?

Resta apertissimo invece il discorso per il titolo, per nulla platonico, di “Rookie of the Year”, ovvero il miglior pilota debuttante della stagione. Per questa palma, da venerdì all’Estoril si fronteggeranno due piloti dalle storie sportive e personali molto diverse. Il diciottenne Manuel Gonzalez, l’anno scorso Campione del mondo della 300cc. A soli 17 anni e 55 giorni è diventato il più giovane ridato di sempre con il team italiano ParkinGO Kawasaki, che lo ha accompagnato al debutto in Supersport. Sono quattro i 4 punti da recuperare su Steven Odendaal, sudafricano di 27 anni, alla guida della Yamaha di un altro team blasonato, l’olandese EAB Ten Kate Racing. I due piloti si sono sfidati a suon di piazzamenti per tutta la stagione senza mai riuscire ad agguantare nemmeno una volta la soddisfazione del podio. Anche nell’ultimo Roud a Magny Cours è andata così, con Odendaal 12° e poi 4° in Gara 2, e lo spagnolo 7° e 6°.

Odendaal: “Può arrivare il podio”

Come dicevamo sono due piloti molto diversi per storia personale e prospettive di carriera. Steven Odendaal è nato a Johannesburg il 2 marzo 1993, è un pilota maturo e ha percorso tutta la sua carriera nei GP. Dopo aver corso in 125cc ha debuttato nel motomondiale Moto2 nel 2011 (quando Gonzalez aveva solamente 9 anni), rimanendoci fino all’anno scorso, quando a Misano Adriatico il team NTS RW Racing GP lo sostitusce con Simone Corsi. “Nel corso di questa stagione io e il team siamo progrediti molto” spiega alla vigilia della prova finale. “Sono convinto che a Estoril possa arrivare il podio che mi è sfuggito a Magny Cours solamente per un problema alla gomma. Io non sono più un ragazzino e il titolo di rookie of the year mi interessa relativamente. Vado in Portogallo soprattutto per recuperare i 7 punti che mi separano da Raffaele de Rosa e dalla top five del mondiale Supersport. È stato un primo anno positivo per noi.”

Gonzalez: “Preparazione specifica per Estoril”

Visione differente per Manuel Gonzalez, autore di una stagione d’esordio straordinaria. Si è messo in luce ed è un pilota ricercatissimo, anche se ParkinGO farà di tutto per confermarlo. Attualmente è settimo in classifica generale ed è il miglior pilota proveniente dalla 300cc. “Estoril è una pista che mi piace, anche se non ho esperienza specifica con la 600” ha spiegato. “Purtroppo a Magny Cours abbiamo corso con acqua, molta acqua. La pista era praticamente inzuppata, in condizioni normali come nella Superpole e nel warm up avrei lottato per il podio. All’Estoril dovrebbe andare meglio secondo le previsioni meteo. Per affrontare la gara ho svolto una preparazione specifica, girando con una moto da allenamento e con la moto da cross al Circuito di Kotarr. La mia condizione è al massimo per il gran finale di stagione. L’obiettivo del weekend è il mio primo podio in Supersport, ma sarei molto felice di essere io il rookie dell’anno.”