Supersport Estoril: Aegerter cala il poker, Baldassarri limita i danni

Dominique Aegerter ha vinto di forza gara 1 del terzo appuntamento Supersport sul tracciato di Estoril. Dopo aver frantumato il record della pista in Superpole, lo svizzero ha atteso che il gruppo si allungasse un pò, scappando tutto solo nella seconda metà della corsa. Lorenzo Baldassarri è stato bravo a recuperare una cattiva partenza (nono al primo giro) salvando il bilancio con un prezioso secondo posto. Adesso però sono 35 i punti di vantaggio di Aegerter campione in carica e sempre più leader di questa Supersport. Un altro bel podio per la Ducati V2 con Niccolò Bulega.

Lo svizzero volante

Lorenzo Baldassarri approdato dalla Moto2 forse non immaginava di doversi misurare con un pilota così veloce. Dominique Aegerter è un pilota sottovalutato, perchè a conti fatti è andato forte con ogni tipo di moto abbia guidato. La Yamaha magistralmente preparata da Ten Kate, formazione olandese dal palmares ricchissimo anche in top class, si sta rivelando un’arma totale nelle mani di un pilota così veloce e consistente. Per provare a batterlo bisogna essere perfetti, ma con più esperienza nella categoria Lorenzo Baldassarri alzerà il livello. Quindi, in questa prima fase, l’importante è non sprecare niente, come successo in Olanda quando era volato nelle prime battute, forse tradito da una macchia d’olio. Domani è un altro giorno.

Next Generation

Nelle mani di un pilota giovane, ambizioso e veloce come Niccolò Bulega anche la Ducati V2 sta avanzando bene. All’Estoril è riuscita strappare un altro podio, lasciandosi dietro un binomio temibile come Oncu-Kawasaki Puccetti. Invece sono affondate le altre “maggiorate” di cilindrata, cioè le tre cilindri Triumph e MV Agusta, fra cadute e problemi tecnici.