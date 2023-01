Supersport, Dynavolt Triumph subito veloce nei test invernali con Tuuli

Il Dynavolt Triumph ha già concluso il suo programma di test invernali ed ora andrà direttamente in Australia. Il team inglese ha girato nei giorni scorsi a Jerez e Portimao. In entrambi i test era molto freddo e queste prove sono servite essenzialmente per una prima presa di contatto dei piloti con la Triumph Street Triple 765 RS e con la squadra.

“Niki Tuuli si è trovato subito a suo agio con la moto e il team – racconta a Corsedimoto Andrea Ballerini, capo tecnico Dynavolt Triumph – Niki è apparso decisamente soddisfatto ed è andato molto forte. A Portimao ha girato su tempo 1.44″3. Considerando che era freddo e c’erano anche gli stradali in pista è un crono decisamente positivo. Harry Truelove ha cercato di esperienza e a lui ci vorrà un po’ più di tempo ma può fare bene. Nel complesso sono molto contento di come sono andati i test invernali e fiducioso per il prossimo campionato”.

Niki Tuuli è a tutti gli effetti uno tra i favoriti per il titolo mondiale. Ex pilota di Moto2, è alla sua settima stagione consecutiva nel Mondiale Supersport. Gli ultimi due anni ha gareggiato con MV Agusta e nel 2022 ha vinto a Mandalika, in Indonesia. Complessivamente ha all’attivo 2 vittorie e 9 podi nel WSSP. Harry Truelove è un rookie che arriva dal BSB Supersport. L’anno scorso aveva conquistato il terzo posto finale in sella alla Yamaha R6 del team Appleyard/Macadam. Con questa stessa squadra aveva esordito in Supersport come wild card, a Donington Park ma senza troppa fortuna. Il Il Dynavolt Triumph crede tanto in lui e confida che possa fare bene.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri