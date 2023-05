Sulle orme di zio Kenan. Bahattin Sofuoglu a 19 anni conquista la sua prima vittoria nel Mondiale Supersport su MV Agusta dopo il podio in gara-1. Secondo il suo compagno di squadra Marcel Schroetter e terzo Stefano Manzi su Yamaha Ten Kate, transitato subito dietro a Sofouglu ma penalizzato di una una posizione per aver toccato il verde. Il pilota turco è rimasto in testa fin dai primi giri ma non ha dominato. La gara è stata estremamente combattuta con cinque piloti che hanno lottato a lungo per la vittoria. Era da tempo che non si vedeva una corsa così entusiasmante nel Mondiale Supersport.

All’inizio si pensava al solito dominio Ducati con Bulega e Caricasulo ma non è stato. Fin dai primi giri ci sono state scaramucce tra i due piloti Ducati ma anche Debise, Schroetter, Caricasulo e Sofuoglu. Intanto da dietro risaliva Manzi. Bulega non riusciva ad essere brillante come al solito ed a due giri dal traguardo svelato l’arcano: la moto non era a posto ed è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Sulla distanza ha faticato anche Caricasulo, sesto al traguardo davanti a Spinelli. Le Ducati non sono al top a mentre per MV è un giorno di festa con una splendida doppietta. Bene anche le Yamaha con Manzi, Debise e Van Straalen alle spalle delle MV. EvanBros conquista un punticino con la wild card Fernandez Gonzales mentre Mantovani è ancora fuori dalla zona punti.

Nicolò Bulega nonostante lo zero può dormire sonni tranquilli. é in test alla classifica con 33 punti di vantaggio su Schroetter e 36 su Stefano Manzi.