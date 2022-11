Supersport Australia, Nicolò Bulega “Bene le libere ora devo confermarmi”

Nicolò Bulega ama l’Australia ed ha iniziato il week-end nel migliore dei modi. Il pilota romagnolo, lo ricordiamo, è stato il più veloce nel secondo turno di prove libere Supersprt in sella alla Ducati. Dopo alcune stagioni difficili nel Motomondiale, nella serie cadetta delle derivate dalla serie Nicolò Bulega ha ritrovato il sorriso, la serenità ed i risultati. Non è stato costante durante tutto l’anno ma la sua stagione è certamente positiva ed una buona base in prospettiva futura. Alla vigilia delle ultime gare è quarto in classifica iridata dietro ai tre big del campionato: Dominique Aegerter che ha già vinto il titolo, Lorenzo Baldassarri e Can Oncu. Il round australiano è determinante per l’assegnazione del quarto posto. In lizza oltre a Nicolò Bulega anche Stefano Manzi su Triumph e Federico Caricasulo su Ducati.

“E’ stata una bella giornata – commenta Nicolò Bulega – non vedevo l’ora di tornare a Phillip Island dopo anni poi con la Ducato con cui quest’anno ho subito raggiunto un bel feeling. Appena sono entrato mi sono trovato bene perché questo è il mio circuito preferito. Siamo andati, sono stato veloce soprattutto nel secondo turno”.

Speranze per le gare?

“Ora cerchiamo di mantenere questa velocità per i prossimo due giorni e vediamo di fare un bel week-end”.

Ducati manca il colpaccio

La Panigale V2 non ha ancora fatto centro nel Mondiale Supersport. Nella prima metà di campionato le restrizioni tecniche imposte per bilanciare la superiore cilindrata (955 cc contro i 600 cc concessi alle quattro cilindri) erano troppo drastiche. Quando i vincoli sono stati allentati i piloti Ducati hanno risalito posizioni, ma finora è mancato il colpaccio. Bulega in Australia sembra messo molto bene, peccato che il meteo annunci due giornate di pioggia. Il maltempo, a questo punto, potrebbe scombinare i piani di tutti. Ma non è detto che con il bagnato la Ducati parta sconfitta, anzi…

Orario di sabato 19 novembre 2022

00:50-01:20 WorldSBK Prove 3

02:25-02:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky MotoGP)

03:10-03:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky MotoGP)

04:30 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

06:00 WorldSBK Gara (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV8)

