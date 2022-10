Dominique Aegerter non ha dato scampo neanche a San Juan, in Argentina. Cambiano le piste e le condizioni ma è sempre lo svizzero a dettare il ritmo in Supersport. La Yamaha ha perso la supremazia d’inizio stagione ma nelle mani del futuro pilota GRT in Superbike 2023 resta un’arma micidiale. Con il dodicesimo trionfo (in diciannove gare!) Aegerter sale a +63 punti nel Mondiale, approfittando anche del nono posto dell’inseguitore Lorenzo Baldassarri. A cinque gare dalla fine riesce difficile immaginare come il pilota Ten Kate possa mancare il titolo iridato bis, dopo quello centrato un anno fa. Domininque sbarcherà in top class sul tappeto rosso.

De Rosa alza i giri

In questo scorcio finale di stagione la Ducati Panigale V2 ha completamente annullato il divario dalla quattro cilindri più competitiva. Federico Caricasulo nella prima fase e poi Raffaele De Rosa nella seconda parte hanno tentato la fuga, facendo immaginare un epilogo tutto in chiave italiana. Ma quando Dominique Aegerter decide che è ora di andare, per gli avversari cala il sipario. Il verdetto di gara 1 in Argentina non è stato diverso da quello delle sfide precedenti. De Rosa e Caricasulo comunque hanno completato il podio, in una giornata dominata dallo stesso terzetto anche in Superpole, con Dominque scattato davanti a tutti.

Manzi l’errore costa

Proprio una brutta qualifica è costata la gara a Can Oncu, quarto dopo una bella rimonta. Recrimina anche Stefano Manzi, baldanzoso in avvio con la Triumph. L’e MotoGP però ha pagato a caro prezzo un “lungo” a metà gara, perdendo parecchi posizioni: settimo al traguardo, a dodici secondi dal pilota di vertice. Polveri bagnate anche per Baldassarri, che perde forse definitivamente la possibilità di tenere i giochi aperti fino alla fine.

58, il racconto illustrato ispirato al mitico Marco Simoncelli, disponibile su Amazon