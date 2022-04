Supersport Aragon: Raffaele De Rosa “Con la Ducati V2 955 non è facile”

Raffaele De Rosa è uno tra i piloti più esperti del Mondiale Supersport ma la Ducati V2 955 è una moto al debutto. Inoltre il pilota campano non ha fatto i test invernali e, di fatto, è salito sulla Panigale solo ad Aragon. Il primo approccio è stato decisamente positivo. Nella prima sessione ufficiale dell’anno Raffaele ha stabilito il quindicesimo tempo, a meno di un 1″1 dal miglior giro segnato dall’iridato in carica Dominque Aegerter, con la Yamaha Ten Kate. Il grosso del gruppo è a pochi decimi da piloti con molti più test all’attivo. Il rischio che la Ducati 955 V2 potesse fare un sol boccone delle quattro cilindri (955 cc contro 600) per adesso non c’è.

Una scelta coraggiosa

Raffele De Rosa corre per il team spagnolo Orelac, che ha lasciato Kawasaki per abbracciare la causa Ducati. “Lunedì e martedì abbiamo avuto il primo contatto perché avevamo in programma dei test ma praticamente non siamo riusciti a farli – racconta Raffaele De Rosa – Ringrazio il team perché non è stato facile fare questo cambiamento, molto coraggioso. Al momento sono stati molto bravi visto che era difficile arrivare pronti, con una moto nuova, alla prima gara.

Il Campionato quest’anno non è da facile da interpretare e non è semplice guidare la Ducati Panigale V2. Non siamo avvantaggiati come si poteva pensare. In pratica noi prendiamo una moto di serie e la depotenziamo quindi è un po’ diversa come filosofia rispetto alle Yamaha che sono delle Supersport effettive. E’ importante fare la prima gara, arrivare al termine, capire come siamo messi per tirare le somme. C’è poi l’incognita dell’usura delle gomme e tanti altri aspetti da tenere in conto. Lavoriamo sodo, diamo il massimo e vediamo come va la stagione. Le valutazioni vanno fatte sul lungo periodo”. Qui sotto la classifica della prima sessione. Sabato, dopo la prima sfida iridata della stagione, avremo le idee più chiare.

Foto Laura DePaoli