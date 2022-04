Superport Aragon: Dominique Aegerter risponde a Lorenzo Baldassarri

Botta e risposta nella serie cadetta: l’ultima curva stavolta premia lo svizzero Dominique Aegerter che prende l’interno di Lorenzo Baldassari e lo beffa in vista del traguardo. Ad Aragon finisce “uno pari” la sfida fra lo svizzero campione del mondo in carica e lo sfidante italiano sbarcato dalla Moto2. La sfida finale è stata la perfetta prosecuzione di quella di sabato: i due si sono affrontati senza esclusione di colpi per quindici giri, risolvendola negli ultimi metri. E’ ancora la Yamaha 600 a dominare la scena ma l’attesissima Ducati 955 V2 centra il podio al secondo tentativo con il tenace Nicolò Bulega.

La maggiorata subito sul podio

Il terzo posto della Ducatona è la notizia più rilevante. Si è parlato tanto della validità del nuovo regolamento che, per ridare interesse alla media cilindrata, mette di fronte moto di cilindrata e configurazioni motoristiche diversissime. Si temeva che contro la V2 955 non ci fosse storia, ma i tecnici Federmoto/Dorna hanno imposto una serie di limitazioni che hanno bilanciato la situazione in maniera (quasi) ottimale. La Ducati su questo tracciato non è sembrata in grado di scalfire il dominio Yamaha che dura da anni, ma è pur vero che si tratta di un progetto al debutto a livello Mondiale: Bulega ha preso solo sette secondi di distacco. In quinta posizione troviamo la MV Agusta F3 800 con Niki Tuuli mentre con la Triumph Triple RS 675 Stefano Manzi è arrivato ottavo, a sedici secondi. Tutto è perfettibile, ma – a dispetto di previsioni e polemiche – un senso c’è.