Supersport: Andrea Locatelli, altra doppietta in vista ad Aragón-bis?

Andrea Locatelli verso il secondo round consecutivo ad Aragón. Continuerà il suo dominio in Supersport o gli avversari si avvicineranno?

Andrea Locatelli lascerà il MotorLand Aragón con 9 vittorie a referto? Certamente è questo l’obiettivo del giovane leader iridato Supersport, che sta continuando a dominare questa stagione. Questo fine settimana si disputa il Teruel Round, sullo stesso tracciato sul quale pochi giorni fa il pilota italiano ha conquistato una nuova doppietta. Finora contiamo ogni pole position, giro veloce e vittoria a suo nome.

Ma certo i rivali non staranno a guardare. “Probabilmente i nostri avversari si avvicineranno” aveva affermato infatti Locatelli dopo l’ultimo doppio successo. Jules Cluzel è il più vicino (a -45…) all’alfiere Evan Bros: ricordiamo che domenica scorsa sia lui che Lucas Mahias erano riusciti a dare fino da torcere all’italiano nella prima parte di gara. Il pilota Kawasaki Puccetti in particolare si era anche portato davanti, prima di accusare qualche difficoltà in più nella seconda metà della competizione.

Occhio anche al suo compagno di squadra, il rookie Phillip Oettl: podio e 4° posto pochi giorni fa al MotorLand, può avvicinarsi ancora nella ‘replica’ sulla stessa pista. Per i nostri colori, attenzione anche a Raffaele De Rosa: nonostante la partenza un po’ complicata domenica, è riuscito ad impostare un buon ritmo ed a risalire, fino a conquistare il terzo gradino del podio. Per lui è stato un fine settimana aragonese in crescita, per questo potrebbe essere ancora più vicino nei prossimi giorni.

Questi i principali attesi protagonisti, ma certo non saranno gli unici. Qualcuno di loro riuscirà a fermare la cavalcata trionfare di Andrea Locatelli? Avremo la risposta a questo quesito davvero tra pochi giorni: l’attività ad Aragón scatta il 4 settembre, per concludersi il 6 settembre. Tutti gli orari del Teruel Round.