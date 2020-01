Motor Bike Expo ospita sabato 18 gennaio ore 14 la presentazione dei team Yamaha impegnati nel Mondiale Superbike 2020. Passerella per Toprak Razgatlioglu

Yamaha presenterà sabato 18 gennaio al Motor Bike Expo di Verona i team che prenderanno parte al Mondiale Superbike 2020. Dalle ore 14 presso lo Sport Stage del padiglione 7 gli appassionati potranno ammirare la nuova YZF-R1 nella livrea Pata World Superbike Team e salutare il neoacquisto Toprak Razgatlioglu (nella foto), ormai diventato beniamino del pubblico italiano, e il confermato Michael van der Mark. Yamaha apre così la serie dei vernissage ufficiali: seguiranno Kawasaki Racing Team il 6 febbraio a Barcellona, Aruba.it Ducati a Imola il 12 febbraio e Honda HRC nella lontana Tokyio il 21 febbraio.

PASSERELLA ANCHE PER GRT YAMAHA

Yamaha ha scelto Motor Bike Expo in quanto Verona è vicina al quartiere generale dello sponsor Pata. L’azienda dell’appassionatissimo Remo Gobbi da anni appoggia i programmi sportivi nelle derivate dalla serie del Marchio del Diapason. Oltre al team ufficiale ci sarà anche GRT Yamaha, che presenterà al pubblico una coppia inedita, di debuttanti. Parliamo dell’attesissimo americano Garrett Gerloff e l’ex protatonista Supersport Federico Caricasulo. Non solo Superbike: nella stessa occasione toglierà i veli anche il team Evan Bros, corazzata della Supersport che dopo aver vinto il Mondiale con lo svizzero Randy Krummenacher, riparte con Andrea Locatelli, in arrivo dalla Moto2.

MOTORI RIACCESI DAL 22 GENNAIO

Ormai manca poco alla ripresa delle attività in pista: tutti i team factory della Superbike 2020 si ritroveranno in pista a Jerez il 22 gennaio. Ci sarà anche la Honda HRC che con Alvaro Bautista e Leon Haslam finora ha sempre girato a porte chiuse. Dopo le due giornate in Andalusia, le squadre si sposteranno nella vicina Portimao, per ulteriori du sessioni in programma il 26-27 gennaio.