SBK, Yamaha esalta Locatelli: “A Portimao il test migliore, ritmo fantastico”

Andrea Locatelli vuole fare un salto di qualità rispetto alla scorsa stagione Superbike ed è reduce da un buon test a Portimao. Ha registrato tempi incoraggianti a livello di passo, anche se sul giro secco ha incassato 768 millesimi di distacco dal leader Alvaro Bautista.

Il pilota lombardo ha grandi motivazioni per questo 2023, vuole assolutamente guadagnarsi la conferma nel team ufficiale Yamaha e darà il massimo per migliorare i risultati dello scorso anno. Essere al livello del compagno di squadra Toprak Razgatlioglu è una missione molto complicata, però il suo obiettivo deve essere almeno quello di stare subito dietro i primi tre e approfittare delle occasioni che avrà per salire sul podio.

Superbike, test Portimao: Andrea Locatelli raggiante

Al termine dell’ultimo test in Portogallo, Locatelli non ha nascosto soddisfazione per il lavoro svolto e i tempi ottenuti: “Ho girato molto, ho trovato un buon assetto e ho buona confidenza con la moto. Questo è importante in vista di Phillip Island. Sono davvero contento, non abbiamo commesso errori e comprendiamo molto bene alcune parti della moto. Abbiamo chiuso veramente bene questo test“.

A Phillip Island ultimo test e poi le prime gare, il pilota Yamaha è convinto di poter partire forte in Australia: “Penso che potremo iniziare subito con un ottimo feeling e provare a spingere. Non vedo l’ora di lottare nella prima gara“.

Yamaha, Paul Denning contento del pilota italiano

Paul Denning è particolarmente contento di come sono andate le cose con Locatelli a Portimao: “Questi due giorni hanno rappresentato il miglior test da quando è entrato a far parte del team a fine 2020. Ha fatto ben 173 giri e ha mostrato un ritmo fantastico sia in termini di costanza sia di tempi sul giro. Un ottimo lavoro da parte sua e della squadra“.

Il team manager Yamaha vede un Locatelli migliorato rispetto al 2022 e auspica che sia davvero arrivato il momento del salto di qualità per lui: “Speravamo che Loka facesse un passo avanti in questa stagione. L’approccio adottato in questo test e la fiducia che ha mostrato sulla moto indicano che ha iniziato a progredire“.

Foto: Yamaha Racing