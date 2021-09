Superbike, Yamaha celebra il 60° anniversario con una livrea speciale

Ritorno al passato per Yamaha, che a Barcellona celebrerà il 60° anniversario della sua storia con livree speciali in Superbike, ma anche in Supersport

Yamaha questo weekend in Superbike cambia colore. Come accaduto in MotoGP con Cal Crutchlow qualche gran premio fa, la casa di Iwata sfoggia una livrea bianca e rossa che rievoca i fasti del passato. In questo caso invece saranno il team Pata Yamaha with Brixx WorldSBK, il team GRT Yamaha WorldSBK e GMT94 in Supersport a celebrare il 60° anniversario di Yamaha nelle corse.

Oltre alle moto, anche le tutte dei piloti saranno colorate per l’occasione. Una novità che verrà portata in pista però soltanto per Gara 1 del sabato, almeno per il momento. Il piano infatti è di utilizzarla soltanto per Gara 1, ma non è da escludere che possano esserci dei cambiamenti e che Yamaha decida di prolungare la livrea speciale anche alla domenica.

“Siamo orgogliosi della storia di Yamaha negli ultimi 60 anni“, afferma Andrea Dosoli. “Siamo stati in grado di espandere le nostre attività in tutti gli angoli delle corse in moto. Questa livrea rende onore a quando tutto è iniziato, ovvero al GP di Francia nel 1961. Ci piacerebbe approfittare di questo momento per ringraziare tutti i nostri fan e lo staff che ha reso tutto questo possibile. Siamo felici inoltre che gli sponsor siano stati d’accordo nell’utilizzo di questa livrea e un grazie particolare va a Remo Gobbi di Pata Snack per il suo continuo supporto”

