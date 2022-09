Tra le novità del round Superbike in arrivo a Magny-Cours c’è il ritorno di Michael van der Mark. Il pilota della BMW ha vissuto un’annata ricca di problemi fisici e finora ha gareggiato solamente ad Assen. Adesso sta bene e non vede l’ora di tornare a lottare con i suoi colleghi.

Prima dell’inizio del campionato 2022 si era fratturato la gamba destra a causa di una caduta avvenuta mentre si allenava in bicicletta. Pur non essendo al 100%, aveva voluto correre al TT Circuit di fronte ai suoi tifosi. Nel successivo round SBK a Estoril un nuovo infortunio: frattura del collo del femore destro dopo un highside in FP1. Una brutto colpo per lui e il team, ma adesso il peggio è alle spalle. In Francia inizierà davvero la sua stagione.

Superbike, van der Mark impaziente di correre a Magny-Cours

Van der Mark è tornato in sella alla BMW M 1000 RR già in occasione del test Superbike di fine agosto a Barcellona. Ha avuto modo di riprendere contatto con moto e pista prima di tornare in gara. Chiaramente a Magny-Cours sarà diverso, però si sente pronto e carico.

Il pilota olandese è impaziente di rientrare in griglia e fare ciò che più ama: “Non vedo l’ora che arrivi questo weekend. Sono contentissimo di tornare a correre, ovviamente devo essere dichiarato idoneo. Mi sento bene, però dipenderà dai dottori. Mi è difficile dire cosa posso aspettarmi dopo un’assenza così lunga. La cosa principale è restare calmi, dato che non corro da tanto“.

Il rider del team BMW Motorrad WorldSBK sa di dover avere un approccio cauto e di non dover strafare all’inizio. Non gareggiando da molto tempo, è consapevole di non poter forzare subito: “Il test a Barcellona è stato utile per riprendere contatto con la velocità, ma devo aspettare e vedere. Quella di Magny-Cours è una pista che mi piace tanto e un anno fa ho conquistato dei bei risultati. L’obiettivo principale è rimanere calmo, avremo altri weekend di gara da disputare“.

Van der Mark sembra avere le idee chiare su quello che dovrà fare a Magny-Cours in questo fine settimana. Sicuramente il suo rientro sarà utile alla BMW per lo sviluppo della M 1000 RR. Con Scott Redding sembra che sia stata intrapresa la giusta strada, però dei feedback in più possono essere importanti per migliorare la moto.

