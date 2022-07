Superbike: Toprak Razgatlioglu vola, guanto di sfida agli avversari

Super Toprak Razgatlioglu anche nella prima giornata a Most. Sulla scia del triplo successo ottenuto a Donington, il campione Superbike in carica vuole ribadire il suo stato di forma. Eccolo quindi in vetta alla fine del venerdì sulla pista ceca e già con il record in pole. Davvero un’ottima partenza per l’alfiere turco di casa Yamaha, anche se si capirà qualcosa di più dei valori in pista nei prossimi giorni. È solo venerdì, ma il segnale è comunque chiaro: “Mi piace combattere fino all’ultima curva” è il commento a fine giornata.

“Oggi ho capito che posso usare una sola gomma” ha scherzato Razgatlioglu, citando le sue portentose frenate, con la posteriore a malapena a terra. Manovre che sia Rea che Redding hanno provato ad imitare, finendo però larghi. “Al mattino avevo qualche problema, nel pomeriggio è andata molto meglio” ha poi aggiunto. “Siamo riusciti a fare buoni giri anche con la posteriore già vecchia di 25 giri.” Riguardo agli avversari, “Sono tutti molto veloci, soprattutto BMW. Sono migliorati molto.”

Anche lui commenta il circuito riasfaltato, evidenziando un punto in particolare. “Ora possiamo entrare meglio alla chicane, ma il miglioramento forse è di 0,2-0,1” ha dichiarato. Nel complesso, “In questa stagione sono tutti più veloci in ogni weekend di gara” ha rimarcato l’iridato Superbike. “Quest’anno poi usiamo la SC0, quindi non so che dire. Al momento siamo veloci, ma vedremo in gara.” L’unica certezza al momento, come detto, è che Toprak Razgatlioglu è pronto alla battaglia.



Foto: worldsbk.com