L’astro nascente Superbike Toprak Razgatlioglu sarà ospite di Box18 disponibile lunedi 11 maggio alle ore 18, live sulla pagina Facebook di Corsedimoto. L’intervista, condotta da Fabio Nonnato, sarà successivamente visibile su Instagram e ovviamente sul sito. Il pilota turco, 23 anni, ha debuttato sulla Yamaha World Superbike trionfando in gara 1 nell’unico round iridato finora disputato, a Phillip Island.

Mondiale nel mirino?

In Australia l’arrembante Toprak non soltanto ha vinto, ma ha dimostrato che con la Yamaha R1 edizione 2020 sarà un serio candidato alla conquista del titolo. Per raggiungere il traguardo dovrà battere con costanza Jonathan Rea, che è stato fino allo scorso anno suo compagno di marca in Kawasaki. Con la ZX-1oR del team Puccetti, Toprak ha firmato il primo successo (e la prima doppietta…) nel Mondiale, lo scorso settembre a Magny Cours. A Phillip Island Razgatlioglu è stato poco fortunato, perchè in gara 2 è rimasto senza benzina a due giri e mezzo dalla fine, mentre se la stava giocando nel gruppo di testa. Il ritiro lo ha retrocesso al terzo posto nel Mondiale, con 34 punti, 17 in meno rispetto al capofila Alex Lowes. Nonostante la disavventura comunque Toprak precede di 2 punti Jonathan Rea.

Le vostre domande

Sarà possibile interagire con Toprak Razgatlioglu scrivendo le vostre domande nello spazio “commenti” su Facebook. Box18 è il format live di Corsedimoto, visibile tre volte la settimana: lunedi, mercoledi e venerdi. Box18 vi propone i temi e i personaggi più “caldi” del momento, ma anche approfondimenti tecnici con specialisti del settore.