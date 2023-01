Superbike test Portimao, ore 13:30 Toprak-Rea sfida sulla pista di decollo

Partenza a razzo dei Magnifici Tre nella prima delle due giornate di test Superbike a Portimao. Il veloce tracciato dell’Algarve ospita l’ultima puntata in Europa dei test invernali, dopo le squadre voleranno in Australia per il round d’apertura del Mondiale ’23, il 24-25 febbraio a Phillip Island. Il primo affondo di giornata lo ha firmato Toprak Razgatlioglu, che però intorno alle 13:00 (italiane) ha subìto l’attacco di Jonathan Rea. Poco dopo, appena uscito dai box, Alvaro Bautista ha ripreso saldamente le redini firmando un provvisorio 1’40″049, nuovo primato ufficioso della pista. Com’era già successo a Jerez, settimana scorsa, sono sempre i soliti tre a dettare il ritmo.

I riferimenti

Pronti-via, la Ducati ’23 ha già infranto il record di gara, segnato lo scorso autunno da Jonathan Rea in 1’40″135. Il primato Superpole è nel mirino: Toprak Razgatlioglu in 1’39″610. Visto il ritmo di questo primo scorso di test, è ipotizzabile che i riferimenti di Portimao verranno drasticamente riscritti. Ricordiamo che nel week end Mondiale ’22 Toprak vinse entrambe le gare lunghe, con Alvaro Bautista vittorioso nella Superpole Race.

Yamaha nuovo sponsor

La sessione è scattata alle 11 e andrà avanti fino alle 18, sempre ora italiana. Il secondoo tempo per adesso è in mano a Toprak Razgatlioglu, primatista delle due giornate di prova a Jerez settimana scorsa: anche in questa circostanza Toprak è andato forte fin dai primi passaggi con la Yamaha che qualche ora fa ha presentato la livrea 2023. La novità è rappresentata dal nuovo co-title sponsor Prometeon, marchio del gruppo Pirelli, che anno scorso era sponsor personale di Toprak. Alle 13:30 Jonathan Rea era sceso in terza piazza, ma il confronto a distanza è appena cominciato.

Danilo Petrucci assaggia la Panigale 2023

Nei giorni scorsi in Spagna Danilo Petrucci ha girato solo con la Ducati in versione 2022 ma nella due giorni portoghese prenderà in mano la ’23. I due ufficiali hanno promosso a pieni voti l’evoluzione, apprezzando soprattutto l’erogazione più dolce del motore. Qui sarà interessante verificare le impressioni di Danilo. La pattuglia ducatista qui è completata da Axel Bassani, che aveva saltato l’impegno di Jerez.