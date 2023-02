Superbike Test Phillip Island turno 3: Bautista alza il ritmo, Vierge cade

Nella terza sessione dei test Superbike a Phillip Island è stato Alvaro Bautista a salire in cattedra, segnando un convincente 1’30″272. Lo spagnolo campione del Mondo è sempre andato fortissimo sul saliscendi australiano e in ottica week end d’apertura del campionato, resta lui il riferimento. Continua anche il gran momento di Michael Rinaldi, scudiero del team Aruba.it, autore del terzo crono a due soli decimi dal capitano. In mezzo alle due Rosse è piombato Andrea Locatelli, velocissimo in questa sessione così come lo era stato in quella inaugurale di questa due giorni di collaudo. La sessione è stata fermata a lungo per l’incidente di Xavi Vierge, volato via alla curva 8. Nessuna conseguenza fisica per il pilota Honda HRC.

Temperature in picchiata

Rispetto al giorno precedente il dato da tenere in maggiore considerazione è la discesa delle temperature, con 17°C aria e appena 25° C d’asfalto causa cielo nuvoloso. Sono condizioni abbastanza anomale per questa fine estate australiana, fattore che potrebbe confondere un pò le idee ai team soprattutto in ottica gara. Bautista ha realizzato la miglior prestazione ad inizio giornata, poi ha proseguito la preparazione con uscite di 7-8 giri, senza quindi aver ancora simulato la distanza gara: probabilmente se ne riparlerà nella sessione pomeridiana, ultima tappa di questo intenso precampionato. Lavori in corso anche in Kawasaki, con Jonathan Rea autore del quarto crono, nel finale di turno: l’ex iridato si è fermato a quattro decimi dal campione in carica. Ricordiamo che il primato in gara appartiene proprio a Rea, 1’30″075, realizzato nel 2019.

Oettl vola, Petrucci no

Nella classifica parziale del turno 3 troviamo Toprak Razgtalioglu in quinta posizione, ma la vera sorpresa di questi collaudi è il tedesco Phillip Oettl, che anche oggi si sta esprimendo ad altissimi livelli con la Ducati Go Eleven: sesto tempo, ad appena mezzo secondo da Bautista. Vedremo nel week end se c’è anche il passo gara per aspirare ad un posto d’eccellenza nelle tre corse in programma. In tema di piloti satellite Ducati, da registrare il 13° tempo di Danilo Petrucci, che sta prendendo le misure alla Ducati Barni. Il ritardo dalla vetta è identico a lunedi: 1″3. Progressi per Iker Lecuona, settimo con la migliore Honda HRC, e Axel Bassani nono tempo con Ducati Motocorsa. Importante: i piloti stanno girando tutti con gomme dure, SC1 in due differenti configurazioni. A disposizione anche la SC0 (media da gara), ma in due soli esemplari che probabilmente verranno “sparati” nel turno 4.

