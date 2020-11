Superbike Test Jerez, Garrett Gerloff: “Ho grandi aspettative” (VIDEO)

Al termine della due giorni di test, Garrett Gerloff è soddisfatto del lavoro svolto. L'americano sogna in grande per il 2021.

Dopo avere sorpreso gli addetti ai lavori nel 2020, Garrett Gerloff sogna in grande per il 2021. Dopo la due giorni di test a Jerez l’americano è soddisfatto del lavoro svolto e punta in alto per la prossima stagione. La concorrenza è tanta, ma Garrett non si fa spaventare come ci ha già dimostrato quest’anno. Gerloff ha potuto lavorare con diversi elementi riuscendo a comparare le moto 2019, 2020 e 2021, ottenendo tante informazioni utili per il futuro.

“Provare a Jerez per me è stato davvero positivo”, esordisce il pilota di GRT Yamaha WorldSBK. “Essere stato il più veloce nella giornata di ieri è stato grandioso, ma la cosa importante è che abbiamo ricevuto molte informazioni comparando la moto 2019 e 2020 e oggi abbiamo fatto lo stesso confrontando la 2020 con la 2021”.

Purtroppo c’è stato poco tempo: “Il potenziale è alto, non sono riuscito ad esprimerlo pienamente perché non c’è stato abbastanza tempo”. Gerloff lascia quindi Jerez con tante note positive: “Non vedo l’ora di tornare in moto per i prossimi test e che inizi la prossima stagione. Ho grandi aspettative per quello che potremo ottenere con questa moto!”

