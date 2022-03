Superbike, Test Catalunya: Corsa contro il tempo, la classifica alle 13

I test in corso al Catalunya Circuit rappresentano la prima, vera sfida a distanza ravvicinata fra i tre colossi che si giocheranno la Superbike 2022. Qui, per la prima volta, ci sono tutti: Alvaro Bautista di ritorno in Ducati, Toprak Razgatlioglu con la Yamaha #1 campione in carica e un Jonathan Rea assetato di rivincita con la Kawasaki. Le squadre hanno trovato pista molto sporca, conseguenza di recenti collaudi auto, F1 inclusa. Inoltre si trovano costrette a concentrare in un’unica giornata il lavoro di sviluppo programmato per due: sabato infatti il meteo prevede forti precipitazioni.

Ducati sugli scudi

Questo è uno dei pochi tracciati su cui Alvaro Bautista è andato vicino al successo nelle due tormentate annate Honda HRC. Tornato sulla più competitiva Ducati, è quasi scontato vederlo al vertice dei tempi dopo tre ore di attività. Lo spagnolo ha girato in 1’42″068, solo 87 millesimi meglio del compagno Michael Rinaldi. In terza posizione la migliore delle Yamaha, quella di Garrett Gerloff con la nuova colorazione sfoggiata da GRT, struttura satellite ma con dotazione tecnica ufficiale. Per il momento il texano vanta due decimi di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, preceduto anche da Jonathan Rea. In Kawasaki si lavora di fino, senza grandi stravolgimenti della Ninja ogni volta che il Cannibale rientra al box. Segno che la messa a punto è già definitiva.

I tempi alle 13

1.Bautista (Ducati) 1’42″068; 2.Rinaldi (Ducati) 1’42″155; 3.Gerloff (Yamaha) 1’42″256; 4. Rea (Kawasaki) 1’42″330; 5. Razgatlioglu (Yamaha) 1’42″428; 6. Locatelli (Yamaha) 1’42″428; 7. Baz (BMW) 1’42″429; 8. Lowes (Kawasaki) 1’42″734; 9. Vierge (Honda) 1’42″824; 10. Laverty (BMW) 1’42″848; 11. Ottl (Ducati) 1’43″186; 12. Lecuona (Honda) 1’43″246; 13. Redding (BMW) 1’43″428; 14. Nozane (Yamaha) 1’43″635; 15. Mikhalchik (BMW) 1’43″659; 16. Bernardi (Ducati) 1’44″157; 17. Konig (Kawasaki) 1’45″222; 18. Cresson (Kawasaki) 1’45″498; 19. Syahrin (Honda) 1’48″074; Mercado e Mahias senza tempo.

Ricordiamo che il Mondiale inizia fra due sole settimane, al MotorLand Aragon. Sulla stessa pista anche le ultime due giornate di test, lunedi-martedi precedenti l’inizio. Sul Catalunya Circuit il lavoro odierno andrà avanti fino alle 18:00. Poi domani si vedrà.