Superbike, test a Barcellona: Bautista e Ducati nel mirino dei rivali

Il campionato mondiale Superbike ripartirà solo il 21 aprile ad Assen, ma giovedì 30 e venerdì 31 marzo tanti team e piloti saranno in azione a Barcellona per un importante test.

Saranno presenti tutte le squadre ufficiali, con Kawasaki e Honda che che hanno già girato la scorsa settimana ad Aragon e che di conseguenza arrivano in Catalogna con un programma di lavoro già avviato. Sicuramente ci sarà grande interesse per questo nuovo confronto, dopo i primi due round della stagione disputati in Australia e Indonesia.

Superbike, test a Barcellona: team e piloti ufficiali presenti

L’inizio di campionato ha evidenziato la superiorità della Ducati, con il campione in carica Alvaro Bautista che ha vinto cinque manche su sei ed è il leader della classifica generale. A Barcellona lui e il compagno di squadra Michael Rinaldi lavoreranno su alcuni dettagli per migliorare ulteriormente una Panigale V4 R dimostratasi già fortissima.

Il team Pata Yamaha Prometeon schiera Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, i primi inseguitori di Bautista in classifica. Ci sarà parecchio lavoro da fare sulla R1 per cercare di ridurre il gap. Stesso discorso in casa Kawasaki con Jonathan Rea e Alex Lowes, che utilizzeranno i dati raccolti ad Aragon per provare a compiere dei passi avanti nelle aree nelle quali si può estrarre del potenziale dalla loro Ninja ZX-10RR.

Honda sembra in crescita. Iker Lecuona e Xavi Vierge al Motorland hanno testato un nuovo scarico e un telaio aggiornato, oltre a delle novità a livello di elettronica. Si respira aria di fiducia nel box HRC. Diversa è la situazione in BMW, che ha iniziato male questa stagione SBK 2023 e che è deve cercare di sfruttare al massimo i due giorni di test a Barcellona. Scott Redding e Michael van der Mark si aspettano miglioramenti sulla M 1000 RR.

SBK, novità per Petrucci e altra chance per Ray

Per quanto riguarda le squadre indipendenti, in pista vedremo il Barni Spark Racing Team con Danilo Petrucci e una Panigale V4 R con alcune modifiche apportate per far sentire il pilota più a suo agio in sella. Ad esempio, ci sarà un nuovo serbatoio più basso. Vedremo se le novità funzioneranno. In azione ci sarà pure un’altra rossa, quella del team Motocorsa Racing guidata da Axel Bassani. Il rider veneto è ormai una realtà del Mondiale Superbike e le giornate a Barcellona gli serviranno per arrivare ancora più pronto alla ripresa delle gare. Per il 2024 l’obiettivo è ottenere il posto in una formazione ufficiale.

Per quanto riguarda Yamaha, girerà anche il team GYTR GRT con gli attesissimi rookie Dominique Aegerter e Remy Gardner. Entrambi avrebbero voluto raccogliere di più nei primi due round dell’anno e approfitteranno del test in Catalogna per migliorare il loro feeling con la R1. In azione con la moto di Iwata pure Bradley Ray. Il campione in carica del BSB era presente anche ad Aragon, ma un problema al motore ha un po’ rovinato i suoi piani e quelli del team Motoxracing.

Per Kawasaki ci saranno due team indipendenti: TPR by Vinales con Isaac Vinales e Orelac Movisio con Oliver Konig. BMW avrà la squadra Bonovo Action con il solo Garrett Gerloff, dato che Loris Baz è alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato in Indonesia. Invece, per Honda ci sarà Petronas MIE con la coppia Granado-Syahrin.

