Al Motorland tornano le Superbike poco dopo il test ufficiale a Barcellona: Chaz Davies porta la Ducati Go Eleven davanti alle Aruba, 6° Locatelli.

La Superbike torna in pista pochi giorni dopo il primo test ufficiale a Barcellona e non si sposta molto dato che è rimasta in Spagna. Alcuni team, infatti, hanno deciso di fare tappa al Motorland Aragón per due giornate di test supplementari in vista dell’inizio della stagione. All’appello presenti Ducati e Yamaha, oltre ad alcuni team di Supersport, mentre mancano invece BMW e Kawasaki oltre a Toprak Razgatlioglu, ancora positivo al Covid-19.

Al posto del turco in sella è salito Niccolò Canepa, attuale test rider e coach per Yamaha. I tempi, invece, a fine giornata vedono Chaz Davies svettare sul plotone presente al Motorland. Il gallese conferma l’ottimo rapporto con Aragón e chiude al comando in 1.49.878, poco più veloce delle Ducati Aruba. Michael Rinaldi e Scott Redding sono infatti molto vicini e anche gli unici insieme a Davies ad abbattere la soglia dell’1.50.

Tito Rabat miglior rookie, presente anche Caricasulo

In 4° posizione troviamo la prima Yamaha, quella GRT di Garrett Gerloff. Continua il lavoro di sviluppo per l’americano, che quest’anno cerca conferme e potrebbe diventare la mina vagante della stagione 2021 di Superbike. Garrett chiude a circa sette decimi dalla migliore prestazione precedendo un’altra Ducati, quella di Tito Rabat, che porta Barni in top 5 in 1.50.7. In 1.51 invece il debuttante Andrea Locatelli con la Yamaha del team Crescent.

A seguire Axel Bassani, quattro decimi più lento di Locatelli, e Nozane con la seconda Yamaha CRT. A chiudere lo schieramento ci sono Ponsson e Canepa in 1.53. Presenti anche alcuni piloti della Supersport: Federico Caricasulo precede Jules Cluzel. Tra i due corrono circa otto decimi di differenza: 1.54.3 per il pilota italiano, 1.55.1 invece per il francese.

Di seguito lasciamo tutti i tempi, pubblicati dai profili ufficiali di Ducati Aruba.