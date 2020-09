Superbike Teruel, Oggi due sfide show in TV su Sky MotoGP HD e TV8

La Superbike prepara una domenica stellare con due gare che potrebbero dare una svolta al Mondiale. Gli orari delle dirette e differite TV

La Superbike oggi chiude il doppio round al Motorland Aragon con due sfide stellari che potrebbero segnare il destino di questo Mondiale. Dopo il trionfo in gara 1 Michael Rinaldi riparte all’attacco di Jonathan Rea, sempre più leader iridato, e di Scott Redding assetato di rivincita dopo la caduta di sabato. Il meteo annuncia temperature leggermente più fresche rispetto al giorno precedente: 22 °C aria alle 11, orario della Superpole Race, e 27 °C alle 14 per gara 2.

Tutto il programma in diretta su SKY MotoGP HD

Sky MotoGP HD offre in chiaro l’intero programma di giornata, incluse se sfide Supersport e WSSP300. Nella serie cadetta Andrea Locatelli andrà a caccia del nono trionfo di fila. Il commento è affidato ad Edoardo Vercellesi, approfondimenti tecnici di Max Temporali. Gara 1 andrà in onda anche su TV8, stavolta in differita causa la concomitanza con le qualifiche del GP Italia F1 a Monza.

Domenica 6 settembre 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD differita TV8 ore 18:00)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)