Sky MotoGP HD offre in diretta l'intero programma del quinto round del Mondiale Superbike. Sarà un sabato di grandissime emozioni

La Superbike oggi assegna punti importantissimi in gara 1 nel quinto round Mondiale che si corre di nuovo sul Motorland di Aragon. La prima corsa “lunga” è in programma alle 14, ma sarà da seguire con grande attenzione anche la Superpole che alle 11:00 assegna i posti sullo schieramento di partenza. “Qui partire davanti è tutto” spiega Jonathan Rea, che lo scorso week end è partito dalla migliore casella e poi ha conquistato due vittorie in tre sfide. Si riparte con il fuoriclasse Kawasaki in vantaggio di dieci punti su Scott Redding. Michael Rinaldi è stato il più veloce in entrambe le sessioni del venerdi. Sempre oggi si corre anche gara 1 della Supersport, con Andrea Locatelli a caccia dell’ottava vittoria di fila.

Tutto il programma in diretta su SKY MotoGP HD

Sky MotoGP HD offre in chiaro l’intero programma del round Teruel, a partire dalla Superpole. Il commento è affidato ad Edoardo Vercellesi, approfondimenti tecnici di Max Temporali. Gara 1 andrà in onda anche su TV8, stavolta in differita causa la concomitanza con le qualifiche del GP Italia F1 a Monza.

Oggi

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD differita TV8 ore 17:15)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Domenica 6 settembre 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD differita TV8 ore 18:00)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)