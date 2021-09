Superbike, a Jerez ritorna una leggenda Supersport: c’è Sofuoglu in pista

Il paddock della Superbike si prepara a vivere un venerdì leggendario: Kenan Sofuoglu disputerà le libere Supersport del venerdì con Puccetti

Quello di Jerez sarà un fine settimana di grandissimo interesse, non solo per la Superbike ma anche per la Supersport. Dopo i ritorni di Loris Baz e Eugene Laverty, in pista per sostituire rispettivamente gli infortunati Chaz Davies e Tom Sykes, sul tracciato andaluso rivedremo una leggenda del paddock delle derivate di serie.

Il venerdì scenderà in pista niente meno che Kenan Sofuoglu, cinque volte campione del mondo. Il turco, che attualmente ricopre il ruolo di manager (tra i suoi assistiti Toprak Razgatlioglu), salirà in sella alla Kawasaki ZX-6R del team Puccetti tre anni dopo l’annuncio del suo ritiro. Sofuoglu, attualmente 37enne, aveva concluso la sua carriera nel 2018, a Imola, proprio con il team Puccetti con cui ha conquistato anche due dei suoi cinque mondiali.

Sofuoglu ambasciatore del cambiamento

Puccetti Racing coglie così l’occasione di ‘celebrare’ la rivoluzione che avverrà nella categoria Supersport a partire dal 2022. Con la possibilità di ingresso di tanti nuovi modelli (uno dei primi annunci è l’entrata del team Aruba con la nuova Ducati Panigale V2), il ritorno di Sofuoglu, anche se soltanto per il venerdì, segnerà il cambio tra i periodi in cui Kenan ha militato nella categoria e il 2022, quando ci sarà un cambiamento totale.

Un ritorno emozionante e affascinante, che desta senza dubbio enorme curiosità. “Siamo emozionati al pensiero di vedere Kenan di nuovo in pista dopo tre anni con una delle nostre moto, anche se solo per un giorno”, ammette Manuel Puccetti. “Credo che Sofuoglu sia l’ambasciatore ideale per segnare il cambio che la Supersport avrà dal prossimo anno, una categoria dove ha vinto tantissimo ed è diventato un autentico simbolo”.