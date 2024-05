CFMOTO punta alla Superbike dal 2027, prima la Supersport

Nei primi anni Duemila si è vista Zongshen (con Suzuki), KOVE è già presente nella Supersport 300, QJMotor in Supersport, ma nel prossimo triennio l’invasione cinese nel Mondiale Superbike potrebbe annoverare un altro marchio. CFMOTO, attualmente presente in Moto3 (contendente al titolo con David Alonso) e Moto2 patrocinando il team Aspar, punta ad entrare nella serie a partire dal 2027. Un progetto ambizioso, con un passaggio intermedio rappresentato alla Supersport.

SUPERBIKE NEL FUTURO DI CFMOTO

Azienda relativamente giovane (fondata nel 1989) di proprietà del gruppo Zhejiang Chunfeng, CFMOTO da un decennio a questa parte ha intrapreso una join venture strategia con il gruppo Pierer (KTM). Un accordo che si estende anche alle corse, con CFMOTO che marchia le KTM RC4 del team Aspar da questa stagione dopo un precedente biennio al seguito del team PrustelGP. Per il futuro, CFMOTO ha già in cantiere una iper-sportiva V4 1000cc da 200 cavalli, sulla carta già con caratteristiche.. Superbike!

PRIMA LA SUPERSPORT

Il debutto in gara a tempo pieno è previsto dal 2027, con CFMOTO che nel frattempo sta progettando un passaggio intermedio in Supersport. Con una 800cc di prossima uscita, allacciando già contatti con realtà affermatesi nel Mondiale. Gli ultimi rumors in materia indicano Evan Bros come la struttura congeniale per questo ambizioso progetto sportivo.