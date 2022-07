Superbike, si torna a Most: tutti gli orari TV su Sky Sport e TV8

La Superbike torna in scena a Most, nella Repubblica Ceca, questo fine settimana. Un ritorno dopo il debutto avvenuto nel 2021: siamo al giro di boa del campionato (sesto round di dodici) e sarà l’ultimo appuntamento delle derivate di serie prima della pausa estiva. Alvaro Bautista ci arriva da leader iridato, con il campione in carica Toprak Razgatlioglu lanciato dopo la tripletta di vittorie conquistata a Donington. Ricordiamo, l’anno scorso è stato lui il vincitore di Gara 1 e Superpole Race, Gara 2 invece è andata a Scott Redding su Ducati. Jonathan Rea vuole certo rifarsi dopo aver mancato il gradino più alto del podio nella tappa di casa, attenzione poi anche alle altre Rosse ed a Redding, reduce dal primo podio con BMW. C’è curiosità riguardo i valori in pista, chi avrà la meglio stavolta? Di seguito tutti gli orari TV dell’appuntamento ceco.

Gli orari TV Superbike (diretta Sky Sport MotoGP)

Venerdì 29 luglio

9:45-10:15 Supersport 300 FP1

10:30-11:15 Superbike FP1

11:25-12:10 Supersport FP1

12:25-12:55 R3 bLU cRU Cup FP1

14:15-14:45 Supersport 300 FP2

15:00-15:45 Superbike FP2

16:00-16:45 Supersport FP2

17:00-17:30 R3 bLU cRU Cup Superpole

Sabato 30 luglio

9:00-9:30 Superbike FP3

9:45-10:05 Supersport 300 Superpole

10:25-10:45 Supersport Superpole

11:10-11:25 Superbike Superpole

11:45 R3 bLU cRU Cup Gara 1

12:40 Supersport 300 Gara 1

14:00 Superbike Gara 1 (diretta anche su TV8)

15:15 Supersport Gara 1

16:15 R3 bLU cRU Cup Gara 2

Domenica 31 luglio

9:00-9:15 Superbike Warm Up

9:25 Supersport Warm Up

9:50-10:05 Supersport 300 Warm Up

11:00 Superpole Race (differita TV8 ore 13:00)

12:30 Supersport Gara 2

14:00 Superbike Gara 2 (diretta anche su TV8)

15:15 Supersport 300 Gara 2

Foto: worldsbk.com