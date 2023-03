Superbike, Serafino Foti “Ducati va avanti, gli altri sono peggiorati”

Alvaro Bautista ha già spiccato il volo nel Mondiale Superbike. Se l’anno scorso il pilota spagnolo e la Ducati erano forti, quest’anno lo sono ancora di più. La loro supremazia è quasi imbarazzante ma vanno bene anche gli altri piloti in sella alla Ducati. Axel Bassani è quarto nel classifica del Mondiale Superbike, Micheal Rinaldi quinto nonostante qualche sbavatura e sta emergendo anche Danilo Petrucci.

“Chiaramente il nostro obbiettivo era iniziare bene – dice il Team Manager di Ducati Aruba Serafino Foti a Corsedimoto – abbiamo iniziato l’anno come abbiamo finito il 2022. I nostri ingegneri e tutti i ragazzi hanno lavorato veramente bene a casa durante questi mesi. Hanno migliorato alcuni aspetti critici della moto. I piloti hanno raggiunto un gran feeling con questa Ducati e ne siamo contenti”.

La vostra supremazia ancora più netta. Come si piega?

“Onestamente parlando noi abbiamo migliorato ma in questa fase vedo che gli altri hanno peggiorato. Alvaro Bautista ha vinto la gara di Mandalika con lo stesso tempo di gara con cui Toprak ha vinto l’anno prima. Noi siamo andati come lui nel 2022 quindi Toprak è andato più piano e così tutti gli altri. In pratica abbiamo fatto dei piccoli passi avanti e altri stanno facendo molta più fatica. Io credo però che dalle gare in Europa cambierà tutto. I primi due round ovviamente sono importanti ma i veri valori in campo li vedremo da Assen poi”.

Come vedi Micheal Rinaldi?

“Micheal è cresciuto molto quest’inverno, ha lavorato tanto su se stesso. Purtroppo ha fatto un errore a Mandalika e la gara sull’acqua in Australia non è andata bene. In tutte le altre occasioni però ha lottato per il podio. Per me ha fatto un ottimo inizio ed è migliorato parecchio”.

Per il 2024 si parla già di Bassani o Petrucci in Ducati Aruba.

“Le chiacchiere le sentiamo anche noi ma siamo concentrati su noi stessi. Abbiamo il Campione del Mondo e Michael Rinaldi che sta facendo delle buone prestazioni. Troppo presto per parlare del futuro. Viviamo il presente e del 2024 ne parleremo più avanti”.

Foto WorldSBK