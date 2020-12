Superbike, Scott Redding: “Spezzerò la routine di Jonathan Rea”

Il vicecampione Superbike Scott Redding lancia un nuovo guanto di sfida a Jonathan Rea: "Sono affamato, spezzerò la sua routine vincente".

Il pilota Ducati Scott Redding ha chiuso la sua prima stagione nel Mondiale Superbike con la qualifica di vicecampione. Ha tenuto testa per oltre metà campionato al pluricampione Jonathan Rea, prima di doversi arrendere nelle battute finali. 5 trionfi e 9 podi, questo è il bilancio dell’ex pilota MotoGP che rilancia la sfida per il prossimo anno: “Dovrò essere più veloce dall’inizio. Mi sarebbe piaciuto sfidarlo un po’ di più quest’anno, ma è stato un compito difficile. Ci abbiamo provato e penso che molti non si sarebbero aspettati che arrivassi secondo nella mia prima stagione“.

Scott lancia una nuova sfida

Prossimo passo è spezzare il monopolio Kawasaki che va avanti da ben sei stagioni e riportare lo scettro iridato a Borgo Panigale. L’ultimo risale al 2011 a firma di Carlos Checa, un vuoto che il pilota di Gloucester vuole colmare. “Perché sono affamato, molto affamato. Ho già mostrato quanto sono affamato“, ha commentato Scott Redding a Motorsport-Total.com. “Sono instancabile. Non mi arrendo“. Per sconfiggere Jonathan Rea bisogna conoscerne prima di tutto i punti di forza, poi le sue debolezze. “E’ bravo, molto bravo. Probabilmente meglio di tanti altri piloti. Ecco perché è in questa posizione. Ma ha anche un buon pacchetto, una buona moto e una buona squadra. Ha molta fiducia in se stesso. Ha vinto molti campionati. Per lui è una routine, ho intenzione di rompere la sua routine“.

Nella stagione Superbike 2020 è riuscito a tenere aperta la corsa al titolo fino all’ultimo round dell’Estoril. In diverse occasioni Scott Redding ha dimostrato di poter avere la meglio sul Cannibale in moto verde. “Non è imbattibile. L’ho battuto alcune volte nella mia stagione d’esordio. È stata una prestazione decente. È la prima volta in tanti anni che il campionato viene deciso nell’ultimo week-end di gara. È già qualcosa. Impariamo qualcosa di nuovo ogni volta“. Ma Jonathan Rea promette di rispondere colpo su colpo con la nuova Kawasaki ZX-10RR. Si prevede una sfida epica anche per il prossimo anno.