Superbike, Scott Redding ha già perso fiducia in BMW? “Non ho tempo”

La stagione Superbike del BMW Motorrad WorldSBK Team, che schiera Scott Redding e Michael van der Mark, ha avuto un inizio difficile. A Scott Redding serve tempo per adattarsi, mentre Michael van der Mark deve recuperare da una frattura alla gamba. Il team principal Shaun Muir fa un primo bilancio dopo le gare di Aragon e Assen.

Il bilancio di Muir

La concorrenza ha fatto grandi passi in avanti, BMW sembra rimasta un po’ indietro ma può contare su quattro moto dal 2022. “C’è stato un buon livello di miglioramento dalla BMW M1000RR e abbiamo fatto dei buoni passi avanti“, spiega a WorldSBK. “Non avere Michael in perfetta forma ha reso tutto più difficile. Allo stesso tempo Scott si è unito al team non avendo mai guidato una moto a quattro cilindri in linea ad alto regime come questa per un periodo piuttosto lungo. È stata una curva di apprendimento ripida per lui, in cui non abbiamo ancora trovato la configurazione perfetta per lui, ma quel lavoro continua“.

BMW al lavoro sulla Superbike

Obiettivo top-5 per la Casa tedesca, consapevole di non poter essere ancora al livello di Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Ma le concessioni e il lavoro degli ingegneri BMW remano in direzione della riduzione del gap. Certamente non sarà la stagione giusta per puntare al Mondiale Superbike, ma da qui a fine campionato una vittoria è sperabile. “Con Scott Redding abbiamo un programma a lungo termine, serve pazienza“, ha aggiunto Muir. Dopo la gara di Assen è stato molto critico nei confronti della sua moto e ha chiesto di prendere in maggiore considerazione i suoi feedback. Durante l’inverno BMW ha lavorato molto sul grip e sul telaio, ma il carattere si è rivelato più aggressivo della versione precedente. “Questo è ciò su cui stiamo cercando di lavorare con il telaio, quindi un baricentro più basso e un passo più lungo e con un approccio elettronico molto più morbido nelle marce inferiori”.

Redding ha fame di vittoria

Scott Redding non sembra avere molta pazienza e vuole portarsi ai vertici nel minor tempo possibile. Del resto proviene da un biennio Superbike con la Ducati Panigale V4R che gli ha permesso di lottare sempre per le prime posizioni. In BMW ha trovato un gruppo di lavoro più ristretto anche se più compatto, ma chiede maggiore attenzione e impegno sui suoi dati. “Devi fidarti di me e non di un computer. I computer sono fantastici, danno molte informazioni. Ma un computer non si siede sulla moto e non accende il gas“, ha detto a Motorsport-Total.com. “La pazienza sarà un fattore. E io non ho pazienza. Sto invecchiando. La BMW ha le risorse e spero che abbiano un piano“. Nessun dubbio sul suo stile di guida e potenziale: “Nel paddock tutti sanno che posso vincere le gare… Non sono il problema“.