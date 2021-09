Superbike, Scott Redding non si accontenta: “Nelle FP2 ho rallentato”

Scott Redding firma il 2° crono nella prima giornata di libere Superbike a Magny-Cours. Nelle FP2 riscontra qualche problema con il freno motore.

Scott Redding chiude la prima giornata di prove Superbike a Magny-Cours al secondo posto, ma non è pienamente soddisfatto. Due decimi lo separano dal turco Toprak Razgatlioglu, qualche sbavatura non gli ha permesso di compiere il giro perfetto. “Non stavo guidando rilassato e ho superato il limite un paio di volte“, ha dichiarato il pilota ufficiale della Ducati. “Sono sempre stato un po’ fuori dalla traiettoria, la moto non funzionava nella zona migliore per me“.

Nella seconda sessione di libere Scott Redding ha provato ad apportare qualche modifica alla sua Panigale V4R. Ma i cambiamenti non hanno portato ai risultati previsti. “Nelle FP2 abbiamo iniziato con una nuova mappatura del freno motore, era troppo. Ho rallentato e ho dovuto ricominciare da capo. Poi il freno motore ha funzionato correttamente e ho preso il ritmo“. Con una gomma nuova ha piazzato nel finale il suo miglior crono, ma in vista delle qualifiche e della prima gara occorrerà limare alcuni dettagli. “Non è stato tutto eccezionale, ma mi sentivo bene sulla moto. Ho dovuto faticare un po’, ma so che sarà più facile non appena mi sentirò più a mio agio“.

Per la prima volta ha girato su questo tracciato in condizioni atmosferiche di asciutto. Al mattino Scott Redding ha dovuto prendere le misure prima di sciogliersi in una seconda piazza che lascia ben sperare per questo week-end di Superbike. “Sembra che per tutti sia difficile fare un buon giro. Qui è molto facile commettere piccoli errori che hanno un grande impatto. Ci sono alcune svolte strane a cui ci vuole un po’ di tempo per abituarsi. L’ultima curva è terribile ma mi sto divertendo!”

