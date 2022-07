Superbike, Scott Redding: “Niente da perdere, ora siamo più vicini”

Secondo posto a due decimi da Razgatlioglu, mattatore di giornata. Scott Redding è particolarmente soddisfatto di quanto fatto nella prima giornata a Most. Il lavoro di riasfaltatura convince il britannico, che ora si vede molto meglio in sella alla sua BMW dopo il podio ottenuto a Donington. Un’iniezione di fiducia per le prossime gare, a cominciare appunto dal round ceco iniziato oggi. Il feeling con le gomme non è male ed i rivali non sono lontani, l’unica incognita è il meteo.

Bene con qualsiasi gomma

“Mi sono sentito subito bene. Ho detto ai ragazzi di non cambiare nulla, per mantenere lo stesso feeling. Ora siamo in una posizione in cui basta guardare solo alle piccole cose.” Scott Redding allude al set up trovato nelle ultime due gare e che ha voluto conservare ancora una volta. Ora bisogna vedere sabato e domenica, ma le premesse sono certamente ottime e gli stanno dando ragione. Nonostante la vittoria nel 2021 però, non è tra le piste migliori per il suo stile. “Se domani piove sono pronto per domenica, altrimenti dovrò lavorare su una migliore gestione delle gomme.” Anche se non ha incontrato particolari problemi finora. “Mi sento bene con la SC0, ma abbiamo finito la giornata con la SCX per il caldo. So comunque di avere un buon potenziale anche con questa gomma. Pensavo di essere l’unico ad usarla, invece alla prova di partenza ce l’avevano tutti!”

“Siamo più vicini”

A livello di moto, qualcosa da sistemare c’è. “Inizialmente non era facile per me girarla da destra a sinistra. Siamo poi riusciti a migliorare nel pomeriggio” ha sottolineato Redding. “E devo ancora capire meglio il pacchetto nei long run, anche se il ritmo non è male.” Sottolineando poi che “Non ho niente da perdere, solo da imparare, quindi dobbiamo massimizzare quello che abbiamo.” Guarda poi agli avversari in pista, in particolare Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. “Jonathan non non è stato così brillante nel pomeriggio, mentre Toprak non ha fatto un grande salto avanti rispetto a Donington. Siamo più vicini, sarà più facile tenere il loro passo in gara.” Su un circuito riasfaltato rispetto all’esordio nel Mondiale Superbike 2021. “Hanno svolto un gran lavoro, c’è ancora qualche buca ma certo è molto meglio. Le prime curve sono notte e giorno rispetto all’anno scorso” ha evidenziato Redding.

Foto: BMW Motorrad WorldSBK Team