Superbike, Scott Redding ci risiamo “Jonathan Rea, ti renderò vita dura”

La Ducati non farà i test di Jerez, ma Scott Redding è già in modalità battaglia. "Nel 2021 sono convinto di poter vincere il Mondiale"

Scott Redding ha debuttato nel Mondiale Superbike terminando secondo dietro il solito Jonathan Rea. Reduce dal trionfo nel BSB, il 27enne britannico ha ottenuto lo stesso identico piazzamento del predecessore Alvaro Bautista. Per riportare la Ducati sul trono iridato che manca dal lontanissimo 2011 però serve un salto di qualità. A cinque mesi dal via del campionato, che nel 2021 dovrebbe partire a metà aprile in Spagna, Scott Redding pensa in grande. E, come sempre, non manca di farlo sapere: gli annunci roboanti nel precampionato sono stati un refrain lo scorso inverno, e tutto lascia pensare che anche stavolta i propositi bellicosi non mancheranno.

“Jonathan Rea, ti rovinerò i piani”

“Jonathan Rea è un pilota molto molto bravo, oltre la media degli avversari in Superbike” ha spiegato Scott Redding a Speedwek. “Ma dispone anche di un’ottimo pacchetto: buona moto e ottima squadra. Inoltre vince il Mondiale da sei anni, i trionfi danno fiducia. Ormai per lui vincere è una routine. Ma io rovinerò i suoi piani, gli renderò vita molto dura. Nel 2020 ha avuto la fortuna che io sono caduto ad Aragon e ho sofferto sia su quella pista che a Barcellona. Non sono stato consistente quando sarebbe stato necessario perchè la Ducati aveva tanti piccoli problemi. Se riuscissimo a dimezzare questi problemi, avremo un controllo della situazione molto maggiore. Se troviamo quello che ci manca, potrò essere più aggressivo, e farmi trovare dove lui non vuole che io stia. Credo fermamente che nel 2021 potrò vincere il Mondiale.”

Kawasaki va in pista a Jerez

La Ducati Aruba.it non prenderà parte alla due giorni di test a Jerez, martedi 17 e mercoledi 18 novembre. Il ritardato avvio di campionato permetterà alle squadre di prepararsi con più calma rispetto al passato. La Kawasaki invece scende in pista al gran completo, cioè coi due ufficiali Jonathan Rea e Alex Lowes oltre alle strutture satellite: Pedercini, Puccetti e Orelac. Ancora non è noto se Rea e Lowes useranno già la Kawasaki 2021, oppure solo componenti del nuovo modello montati sulle Ninja utilizzate la passata stagione.

Foto: Instagram