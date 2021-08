Superbike scopre Navarra: Tutti gli orari tv e delle dirette streaming

La Superbike corre il round sette sul piccolo tracciato di Navarra, nel nord della Spagna: è il 51° impianto ad ospitare il Mondiale. Ecco come e dove vedere lo show

Ecco gli orari TV del round sette della Superbike 2021: si corre per la prima volta sul piccolo tracciato di Navarra, che misura appena 3.933 metri. E’ il 51° impianto ad ospitare il Mondiale, si trova nei pressi della piccola cittadina di Los Arcos, fra Logrono e Pamplona, nel nord della Spagna. I team lo conoscono già, per avervi svolto test nelle settimane scorse. Pista molto lenta, con quindici curve, parecchie delle quali da percorrere in prima marcia. Avanzare un pronostico è difficilissimo, ma potrebbe essere terreno di caccia per Toprak Razgtalioglu che si allena molto spesso in kartodromi.

Jonathan Rea, primato a rischio

Il precedente round disputato a Most, nella Repubblica Ceca, ha mischiato le carte. Con il passo falso in gara 1 (due cadute!) Jonathan Rea ha visto andare in fumo gran parte del vantaggio in classifica: adesso ha solo tre punti di margine su Toprak Razgatlioglu con la Yamaha sempre più in palla. Il campione del mondo nei giorni scorsi ha provato novità di sospensioni, ciclistica ed elettronica al Montmelò: Kawasaki è impegnatissima per riconquistare la supremazia tecnica. “Abbiamo provato cose molto segrete” ha scherzato Jonathan Rea.

Highlights su Corsedimoto

Finalmente la Superbike vivrà un fine settimana senza dover fare i conti con la concomitanza della MotoGP, per cui la programmazione SKY torna sull’abituale canale Sky MotoGP HD. Le due gare lunghe verranno trasmesse in chiaro anche su TV8. Le highlights saranno disponibili su Corsedimoto, per tutti, cioè senza alcuna registrazione nè pagamento.

La programmazione TV

Venerdì 20 agosto 2021

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 21 agosto 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 22 agosto 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri